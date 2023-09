Por buen camino renovación de infraestructura hospitalaria en Guanajuato

Luego de casi 50 años de abandono en cuestión de infraestructura hospitalaria, el alcalde César Prieto reconoció los avances registrados para la construcción de nosocomios en Guanajuato, a pesar de ello dijo que las construcciones estarían proyectadas para iniciar entre 2024 y 2025, tras los estudios de preinversión necesarios, así como el desarrollo de los proyectos ejecutivos y la asignación de recursos.

“Irapuato se suma a Salamanca y a Guanajuato, como los municipios donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), va construir infraestructura hospitalaria y eso a mí me da mucho gusto, aquí no es quién gana quién pierde, al final ganan los ciudadanos, Irapuato es un municipio trabajador, con derechohabiencia que requiere ya este servicio, tenemos igual que Salamanca, casi 50 años de un Instituto Mexicano del Seguro Social, de hospitales o clínicas que ya no son suficientes y que también ya su vida creo que llegó a su fin”, externó el munícipe.

En este sentido, el mandatario salmantino felicitó a la administración del municipio de Irapuato, por lo que dijo es una buena noticia para todo Guanajuato, “este hospital se va construir seguramente igual que en Salamanca en 2024, 2025 y eso me llena de satisfacción, esto no es un concurso de quién gana o quién pierde, en Salamanca siempre nos va dar muchísimo gusto que a nuestros 10 vecinos les vaya bien (…) al final son tres es Irapuato, Guanajuato y Salamanca donde ya se aceptó la donación del terreno que es lo que se anunció, finalmente parece que en Guanajuato sí se anunció la construcción del hospital, somos tres municipios los que estamos en este estatus, estoy convencido que el Gobierno de México ya le tocará al próximo Presidente de la República construir estos hospitales”.

En torno a las gestiones recordó que de parte de Salamanca desde octubre de 2022 se ha ido avanzando respecto al tema, “lo que sé es que están habiendo estudios de suelos para el proyecto de Salamanca y van a tener que avanzar para llegar unb, y en su momento cuando se tenga este proyecto se pueda construir un hospital en Irapuato, Salamanca y en Guanajuato, no hay todavía un recurso ni para Salamanca, ni para Irapuato, no sé si Guanajuato ya tenga el recurso”.

Sin embargo, César Prieto refirió que a diferencia de Irapuato, Salamanca adquirió el terreno con recursos propios sin contratar deuda pública; “en el caso de Irapuato creo que se adquirió una deuda de cerca de 300 millones de pesos para poder adquirir el terreno, pagar las afectaciones y para poder generar las vialidades y obviamente por eso era importante que se le diera a Irapuato este hospital, Salamanca lo hizo con recurso propio”, concluyó.