Podría contemplarse subestación sur hasta 2023

La construcción de la subestación en la zona sur, continúa en el limbo a pesar de que el gobierno municipal ya cuenta con el proyecto ejecutivo, sin embargo, su estancamiento se debe a que se mantiene en revisión la legalidad de los predios donde estará ubicada, por lo que, se espera que pueda ver la luz hasta 2023, informó Juan Ortega Gasca, encargado de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil en el Ayuntamiento.

Local Necesaria la subestación de bomberos en Salamanca

El proyecto ejecutiubestación en la Zona Sur estuvo a cargo del Colegio de Arquitectos de Salamanca, el cual contempla tres módulos para las áreas de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja y el cual finalmente fue entregado a la administración pública municipal en el mes de febrero del 2022, luego de 13 años de haberse propuesto.

En ese sentido, Ortega Gasca, señaló que el proyecto no quedó incluido en el Programa de Obra Anual (POA) 2022, ya que actualmente la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil en conjunto la Secretaría del Ayuntamiento, se encuentran en revisión de los predios, para verificar que todos estén en regla y que podría ver la luz hasta 2023.

“El proyecto ya lo tenemos, lo importante es eso, ya que sin el no puede haber recurso, será cuestión de irlo aterrizando, pero no creo que vaya a quedar en este periodo, porque todavía nos encontramos revisando la parte legal de los terrenos, que cuenten con escrituras y tengan todo, no queremos incurrir en una situación donde vayamos a construir sin tener la certeza jurídica ante, por lo que sería un proyecto que podría irse proyectado en el Programa de Obra Anual 2023”, explicó.

Fue el 21 de marzo de 2021, durante la sexagésima tercera sesión de Ayuntamiento de la pasada administración encabezada por Beatriz Hernández, se aprobó la utilización de un predio ubicado en la colonia Humanista I donado originalmente para áreas verdes en 1991, como la sede que alojaría este proyecto al contar con una superficie de dos mil 905 metros cuadrados y estar registrado con el número 581.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Además, aseguró que mientras se encuentre el proyecto en revisión de los predios, no se han concretado los acercamientos con bomberos y Cruz roja, instituciones involucradas en el proyecto y cuyo objetivo principal, es acortar los tiempos de respuesta para la atención a la ciudadanía en la zona sur de Salamanca y que en la última década ha registrado un crecimiento poblacional importante.