Necesaria la subestación de bomberos en Salamanca

Juan Antonio Quiroga Lozano, comandante del Cuerpo de Bomberos en Salamanca, detalló que sí es de suma importancia para la creación de la subestación en la zona sur. Ante lo cual detalló que no se cuenta con el personal suficiente.

El comandante en jefe de Bomberos de Salamanca y presidente de la Asociación de Bomberos en el estado de Guanajuato, Juan Antonio Quiroga Lozano, comentó que es necesario que se concrete la instalación de una subestación en la zona sur de la ciudad, ya que esto podría abonar en recortar los horarios de atención a reportes.

La estación de bomberos, ubicado en la zona norte de la ciudad, en la colonia Bellavista, tardan en atender los reportes generados en la zona sur un aproximado de 25 minutos, por lo cual es importante que se instale una subestación en la zona sur del municipio, la cual requiere una inversión importante para poder llevar a cabo esta edificación.

“Necesitamos una subestación en el lado sur porque nuestros tiempo de respuesta son de 20 ó 25 minutos, y no hemos tenido ningún avance en la subestación, y solamente ha quedado como en los últimos años, en una plática informal; yo no diría que es falta de interés, porque yo sé que los alcaldes saben que se necesita una subestación en la zona sur, pero se requiere de una inversión importante porque no se puede realizar con voluntarios, porque a veces tengo tres de guardia aquí, y esto requiere un apoyo fijo por parte de la administración de diez a quince plantas, y no se cuenta con el recurso para poder llevarlo a cabo”, añadió.

Debido al crecimiento de la ciudad es necesario que se instale una subestación en cada punto cardinal de la ciudad.

“En el municipio se necesitan tres o cuatro, porque en esta estación central se encuentra en el centro geográfico de la ciudad y se necesitan una en cada punto cardinal, Salamanca ha crecido impresionantemente y en donde más incidencia hay es en la parte sur, pero sí se necesitan estas acciones”, explicó.

Para que esto pueda llevar se a cabo es importante contar con un personal adecuado, pero lamentablemente la ciudadanía no está interesada en formar parte del cuerpo de bomberos. “El problema es que no cuento con el personal, tengo mes y medio con una plaza vacía pero nadie quiere trabajar, creo que esto es un problema generalizado en la ciudad y estado y aquí en bomberos sufrimos eso, pero si bien no es un gran sueldo, sirve para poder solventar los gastos de una familia”.

En cuestión de parque vehicular se tiene un total de 22 unidades operando, mientras que en personal pagado se cuenta con diez personas, repartidos en dos turnos y un total de 52 voluntarios hasta el momento.