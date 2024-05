Marchan madres salmantinas; quieren encontrar a sus hijos desaparecidos

El 10 de mayo es una fecha muy especial para las madres buscadoras del municipio de Salamanca, Martha Peñaflor lleva más de un año buscando a su familiar, sin perder la esperanza de poder encontrar a su familiar.

“Qué siento o que no siento. Son muchos sentimientos encontrados, y cada año se hacen peor. Llevo más de un año buscando a hijo y cada día me levanto con la esperanza de poder encontrarlo y no la pierdo”, explicó Martha Peñaflor, madre buscadora.

Marta dijo que a más de un año que tiene buscando a su familiar, ha sido un proceso demasiado difícil en el cual día a día es salir a buscar a su ser querido. “La esperanza es lo último que muere y no descansaré hasta poder encontrarlo; la verdad cada día se hace peor el saber que no lo encuentro”, señaló.

En este mismo sentido Alma Lilia Tapia enfatizó que parte de la marcha llevada a cabo el día de hoy 10 de mayo es para que la ciudadanía sepa de las adversidades que se enfrentan las madres buscadoras para dar con el paradero de sus familiares.

“Es un día que marchamos por nosotras, por las que buscamos a nuestros desaparecidos, y lo hacemos para sentir el día más ligero y es el día que nos expresamos; vamos puras mamás porque luego durante el día estamos muy tristes y cabizbajas y esto para nosotras es como autoterapia, por eso la hacemos muy temprano para que realicen más actividades con su familia”, indicó.

Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos señaló que tuvo una gran participación de las madres de familia que conforman este colectivo.

“Somos 70 aparte de las de Jaral, en total somos más de 260 mamás que si estamos unificándonos, haciendo de esto una comunidad porque entre nosotras mismas nos podemos ayudar y nosotras sabemos lo que siente la otra mamá”, señaló.

En este tema, Alma Lilia Tapia puntualizó que, “Hemos recibido terapia de inicio, pero la mejor terapia que hemos recibido, es el tener este tipo de actividades que son ejercicios para nosotros de autoayuda y nosotras mismas nos reunimos, en donde tenemos actividades y ejercicios de autoayuda y llevamos a cabo acciones en diversas asociaciones como lo es en anexos y conversaciones con los niños una vez a mes”.