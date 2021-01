Pierden su casa luego de un incendio

Mientras pasaba la celebración de Año Nuevo en casa de sus familiares, la vivienda de Consuelo fue consumida por las llamas ocasionadas por el uso de pirotecnia.

Entre los daños, se cuantifican los muebles en dos habitaciones, un baño y la cocina como pérdida total.

La pequeña vivienda, ubicada en la calle estado de Sonora, en la colonia Las Dunas, albergaba a ocho integrantes de esta familia quienes se dedican a la recolección de PET -plástico muy usado en envases de bebidas y textiles- para poder sobrevivir.

Consuelo detalló que mientras celebraban el fin de año con un familiar le informaron que una vivienda de su calle se estaba incendiando. “Cuando me avisaron eso supe que era mi casa, porque era la única que tenía cerca de madera. Me vine rápido y cuando llegué vi que en mi casa ya no había nada”, dijo.

Entre los daños se cuantifican los muebles en dos habitaciones, un baño y la cocina como pérdida total, además de los deterioros que presenta la vivienda en paredes, techo y ventanas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Centros nocturnos han cerrado ante pocos ingresos

Pese a esto, Consuelo sigue morando en la casa pues aunque toda la vivienda quedó dañada por las llamas, ya le robaron una puerta y le dañaron otra que había resistido al incendio, por lo que teme le puedan roban algo de lo poco que le quedó.

Ante esta situación Consuelo y su familia solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder recuperar su hogar. Las personas interesadas pueden acudir a la calle Estado de Sonora 1112 en la colonia Las Dunas o comunicarse al teléfono 464 119 6752 con Rocío.