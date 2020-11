Pierde el campo 65 programas de apoyo

Salamanca, Gto. (OEM- Informex).- Más de 65 programas para el campo se han perdido a lo largo de 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó, el representante de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Samuel Balderas Ramírez.

Dentro de los programas que han dejado de rescindir en este sector se encuentran apoyo para implementos agrícolas, introductores de ganado, herbicidas e insecticida e incluso ayudas que les llegaban a personas vulnerables dentro de las comunidades para ampliación de viviendas o implementar un negocio.

Además señaló que, desde el primer año del actual gobierno las personas más afectadas han sido los temporaleros y algunos agrarios de riego, a los cuales se les ha perjudicado quitándoles lo poco que les daban.

“Nos han afectado porque para nosotros no había nada y así seguirá al menos para la gente que nosotros representamos con esto quiero decir que no tenemos ninguna esperanza con este gobierno, es lamentable porque la gente se siente defraudada, no hay trabajo ni apoyos y nos está pegando “dijo

El líder campesino enfatizó que pese a esta situación la gente del campo no ha dejado de trabajar, “no hay vacaciones se trabajan los 365 días del año”, indicó.

Por lo que esperan un cambio en las políticas del Gobierno Federal que brinden el apoyo necesario a quien más lo necesita.