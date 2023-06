Piden se regularice recolección de basura en Mirandas

Habitantes de la comunidad de Mirandas señalaron que el servicio de recolección de basura es en ocasiones deficiente, al menos en la comunidad, ya que la basura se queda en las calles durante horas e incluso días, lo que genera malos olores y que los perros del lugar rasguen las bolsas y rieguen la basura, ocasionando un mal aspecto para la comunidad.

“El problema que tenemos es que como la basura no pasa diario se nos junta mucho a veces el camión no termina su recorrido pues se llena pronto, pero dicen que van a regresar y a veces no lo hacen otros días si, es inconstante en ese tema”, informó Guadalupe Santos habitante de la comunidad, quien además de señalar esta deficiencia, reconoció que el problema en las calles podría evitarse si los vecinos no dejaran la basura en las esquinas antes de que llegara el camión de la basura; “para esto hay dos partes primero si el camión ya no va alcanzar a recoger más basura y tendrá que volver más tarde a recoger más, pero la gente deja la basura en las esquinas, no la mete a su casa a esperar que vuelva a pasar el camión, y pues si no alcanza a pasar el camión ahí se queda en la calle y el día que no pasa pues mucha gente saca otra vez su basura y se hacen los montones grandes de basura”, agregó.

De manera habitual, cuándo un camión recolector se llena antes de recoger en su totalidad la basura de esta comunidad, debe hacer un viaje redondo de 50 kilómetros para ir a depositar los desechos en el Relleno Sanitario y regresar, tarea que se dificulta de acuerdo a diversos factores ajenos, mismos que pueden llegar a ocasionar que el servicio se dé hasta el próximo día de recolección.

A decir de María Huerta habitante de la comunidad esta problemática se vería disminuida si los vecinos no dejaran basura en las calles los días que no pasa el camión recolector sumándose a aquella que se queda debido a que el camión se llena y deben ir a descargar al relleno sanitario; “la verdad es bien molesto esto, pero si a ellos les molesta imagínese a mí me dejan frente a mi casa los montones de basura, lo que pasa es que la gente no entiende y deja la basura sin importarle si se la llevan o no y eso está mal de parte de ellos”, consideró la mujer.