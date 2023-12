Piden productores agrícolas reestructuración de deudas

Debido al endeudamiento que enfrenta parte del sector agrícola en Guanajuato, instituciones bancarias, financieras e incluso prestamistas podrían embargar implementos y maquinaria recién inicie 2024, situación que sumada al estrés hídrico y al no haber establecido el ciclo otoño-invierno, condicionaría la participación de productores en el primer ciclo del próximo año debido a la falta de solvencia e incertidumbre con el que deberán decidir o no si se establecen cultivos para el primavera-verano.

“El campesino, yo creo siempre cumple con sus compromisos, ahora no es que no quiera pagar, es que no tiene de dónde pagar, yo considero se debe hacer una reestructuración de las deudas, en el Distrito de Riego tenemos 24 mil 700 productores registrados, ponle que el 50% deba, qué van hacer los bancos con tantos fierros viejos que le quiten a los campesinos, tiene que hacer una restructuración y nos tiene que ayudar la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), con los bancos y los mismo bancos tienen que entender la situación que se vive en el campo es crítica”, asentó Agustín Robles Montenegro, titular del Distrito de Riego 011.

En cuanto a los préstamos, Robles Montenegro explicó que hay diferentes programas de acuerdo a la naturaleza en que se emplean los recursos, pueden ser para la compra de maquinaria o para la adquisición de materias primas como semillas, fertilizantes e insecticidas; “la mayor parte de nosotros conseguimos préstamos de avío para comprar insecticida, semillas, fertilizante y hay muchos que tienen refaccionario, es el que conseguimos para alguna maquinaria a más de un año, yo considero que entre el 50% y el 60% de los campesinos tiene una deuda, con quién, con bancos, cajas populares, personas que se dedican a hacer ese tipo de negocios, pero todos de alguna manera tenemos algún compromiso”.

Finalmente reflexionó que, “el campo da mucho y da a manos llenas, pero hay años que no da, y es como todo hay veces que a todos nos va bien en alguna ocasión y hay veces que nos va mal, pero así es el campo y hay que cuidarlo”, concluyó.