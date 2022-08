Piden padres de familia intervención de la secundaria 18 de Marzo

A pesar de contar con un recurso de 20 millones de pesos para la rehabilitación y reparación de la secundaria 18 de Marzo, padres de familia denunciaron la falta de acciones para reparar la infraestructura dañada de la institución, a pesar de haber culminado un ciclo escolar más.

La escuela resultó dañada tras dos derrumbe.

A decir de los padres de familia, debido a las malas condiciones en las que se encuentra la escuela, varios alumnos se quedaron sin talleres durante el ciclo escolar 2021-2022, zona que además de mantiene clausurada ante riesgos de derrumbe desde 2021.

"El director nos dijo que había un recurso para la escuela, pero que aún no se aterriza e incluso también se mencionó que se haría una rifa de un carro para recaudar fondos y rehabilitarla. Total, ya se terminó el ciclo escolar y aún no se hace nada y eso es preocupante, ya que muchos estudiantes se están quedando sin talleres", dijo un padre de familia.

Se propuso una rifa para recaudar fondos

Los primeros derrumbes que afectaron a la institución se registraron durante 2018 y 2019 como consecuencia de las lluvias ocurridas durante la temporada, sin embargo fue durante 2021 cuando la infraestructura de una parte del techo resintió las afectaciones que generó un nuevo derrumbe, provocando la clausura de las aulas ubicadas en esa zona y prohibiendo el paso a los estudiantes.

El edificio de la secundaria 18 de Marzo fue inaugurado el uno de abril de 1895 por el entonces gobernador del estado de Guanajuato, Joaquín Obregón González, durante esa época era conocida como escuela modelo Porfirio Díaz.

Además de la intervención con el presupuesto destinado, en abril del 2022, Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que como ex alumno y junto con un grupo de ex compañeros y compañeras, se acercaron el institución para ofrecer apoyo y rescatar la emblemática escuela para proponer la realización de una rifa de un vehículo para recaudar fondos y rehabilitar el centro educativo, no obstante, de acuerdo a los padres de familia, a la fecha no se ha efectuado nada.