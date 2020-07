Piden no bajar la guardia ante la pandemia

JARAL DEL PROGRESO, Gto (OEM-INFORMEX). – La actual administración encabezada por el Alcalde José Alberto Franco, piden a toda la ciudadanía no bajar la guardia, por ello les recuerda a los Jaralenses que el uso de cubre bocas es permanente.

El uso de este artículo de salud debe de ser todo el tiempo, pues se ha hecho obligatorio desde hace casi ya cuatro meses, cubrir desde la boca hasta la nariz en su totalidad, el cubre bocas se debe de cambiar cuando se encuentra húmedo, si se utiliza cubre bocas de tela o en algún otro material debes cambiarlo cada cuatro horas y lavarlo con agua y jabón, la vida media de un cubre bocas de tela es de un mes, el cubre bocas es complemento individual no para que no por no por lo que bajo ninguna circunstancia de compartirlo.

En medio del crecimiento de los casos de COVID-19 en el municipio, hace un llamado a los ciudadanos para que usen cubre bocas, sobre todo cuando se realizan las actividades cotidianas, pues aún se ve mucha gente que no usa cubre bocas y aun así salen a las calles.

“Pese a que llevamos ya casi cuatro meses, con las diferentes medidas de sanidad, se puede ver a mucha gente que aún no lo usa, puede ser por que se piensa que esto no es real, pero la pandemia es real y debemos de cuidarnos y cuidar a las personas más vulnerables de nuestros hogares” expreso el primer Edil.