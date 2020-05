Piden evitar criadero de moscos del dengue

La Secretaría de Salud de Guanajuato emitió medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, ante la llegada de la temporada de lluvias.

Entre las recomendaciones presentadas para evitar la generación del zancudo se encuentran limpiar el patio y azotea de cacharros y objetos que no sirvan.

A eliminar los cacharros

Tapar o voltear recipientes de agua donde se almacene agua para uso doméstico, así como eliminar agua estancada de recipientes, charcos y botellas.

Se recomienda sustituir con tierra o arena el agua de floreros y macetas, así como perforar y limpiar las bases para que no se acumule el agua, además de lavar con agua y jabón, floreros, bebedores y vasos.

Perforar las llantas que no se usen ayudará para que no se acumule agua y tirar objetos que ya no sirvan y que puedan acumular agua y ser criadero de moscos.

Por lo que se pide a la población atender estas recomendaciones ya en el municipio este ha comenzado a aparecer de manera gradual situación que se acrecenta en los próximos meses.