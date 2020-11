Piden a migrantes guanajuatenses no viajar para evitar más contagios

El Gobierno de Guanajuato exhortó a sus migrantes que radican en Estados Unidos a evitar en lo posible viajar hacia el estado en la temporada decembrina, pues estarían tanto ellos en riesgo como sus familiares que viven en el estado a contagiarse de Covid-19, por lo que lo llamó a esperar un poco antes que correr dicho riesgo.

Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, alertó a los migrantes de que en temporada decembrina, muchos estados tendrán restricciones, por lo que también les dijo que ese es otro problema al que se enfrentaría, de no poder realizar su viaje de manera normal, por lo que les llamó a no correr ningún riesgo y que eviten viajar.

“Tuve una reunión con la Coordinadora Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes y varios de los estados y hablan de tener grandes restricciones, incluyendo al estado de Tamaulipas, que es por donde más pasan los paisanos al tratar de cruzar la frontera norte del país, por Nuevo Laredo, Texas” , expuso Juan Hernández.

No obstante, dijo que no se prohibirá la llegada de migrantes, pues incluso a partir del dos de diciembre arranca el programa “Bienvenido, paisano”, el cual también contará con filtros de revisión en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y las centrales camioneras, donde además se les pedirá a las y los guanajuatenses que lleguen al estado que permanezcan aislados durante 14 días, para en caso de ser portadores asintomáticos del virus, no lo propaguen en sus comunidades de origen.

“Sabemos de la situación en cuanto al Covid y queremos preparar a nuestros migrantes; ya en marzo pasado les presentamos un mensaje parecido, porque nos decían las instituciones internacionales de salud que no era positivo viajar y hoy tampoco es positivo viajar” , dijo el Secretario de Migrante.

Amiga y amigo migrante, si planeas viajar a nuestro estado en fiestas decembrinas, es IMPORTANTE que conozcas las nuevas recomendaciones internacionales.

— Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (@MigranteGto) November 28, 2020

Juan Hernández puntualizó que la instrucción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es dar la bienvenida a los connacionales que vayan a llegar al estado, pero enfatizó que por ahora tanto el Gobierno del Estado y el Gobierno de México lo que recomiendan es que mejor se queden en casa para evitar propagar el virus, pues se estima la llegada de 1.5 millones de migrantes, según los registros de periodos vacacionales anteriores.

Por ello, fueron emitidas las siguientes recomendaciones a las y los guanajuatenses que viven en el extranjero: evita viajar; si decides visitar México, comunícanos tu llegada; si quedaste varado en otro país o en EU, aíslate por 14 días; evita saludar de beso y mano; no asistas a reuniones; si eres adulto mayor, quédate en casa; no acudas a lugares públicos; evita automedicarte, y si radicas en Estados Unidos y requieres apoyo puedes solicitar información y asesoría a los teléfonos 473 735 01 50, lada nacional 800 215 44 41 y lada internacional 1 800 957 28 11.