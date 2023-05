Pide Yulma Rocha que todos los asesinatos de mujeres se investiguen como feminicidios

León, Gto.- La diputada del Congreso de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, pide que todos los asesinatos de mujeres sean investigados como posibles feminicidios. Argumentó que así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que no es el mismo contexto social que viven los hombres y las mujeres en materia de violencia y discriminación.

Dijo que esto es parte de una perspectiva de género que se implementó para que se aplique desde el proceso de investigación hasta la impartición de justicia para que todos los asesinatos contra ellas sean juzgados y no queden impunes.

“Se tiene que investigar de manera diferenciada por el contexto que viven las mujeres distinto al que viven los hombres, los antecedentes de discriminación, de desigualdad, de violencia, de género que viven las mujeres no lo viven los hombres, entonces por eso se tiene que ver de manera diferenciada, sin embargo, hay una resistencia de las fiscalías y los gobierno de llamar las cosas por su nombre y atender estos casos como feminicidios y las víctimas encuentren justicia”, dijo.

Estos después de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el primer trimestre del año en Guanajuato sólo tres asesinatos contra mujeres fueron tipificados como feminicidios. El primero de ellos fue en febrero y los otros dos en marzo.

Sin embargo, la legisladora que conforma la Bancada Feminista en el Congreso de Guanajuato dijo que las autoridades no quieren implementar esa línea de investigación porque les generaría un impacto político en contra de la agenda de las mujeres, pues al menos durante el primer trimestre del 2023 se registraron 57 homicidios dolosos contra ellas sólo en este estado que representa.

“Evidentemente de que no observen desde un principio que cualquier homicidio violento de mujeres no lo traten como feminicidio, evidentemente les genera un impacto político en las estadísticas y lamentablemente eso lo vemos en Guanajuato, por eso no coinciden las cifras, un alto, muy alto homicidio de mujeres contra una clasificación muy baja de feminicidio”, comentó.

En este sentido, Yulma Rocha Aguilar, comentó que la gran parte de los asesinatos contra mujeres fueron con armas de fuego, algunos otros con armas punzocortantes y recordó el caso de Abril, mamá de dos menores que fue asesinada delante de su hija y que además fue quemada por su pareja sentimental padre de los pequeños.