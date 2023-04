En Guanajuato sí hay garantía de justicia: Zamarripa

GUANAJUATO, Gto.- A pesar de ser considerado el Fiscal más cuestionado de todo el país, Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, es el creador de un modelo que está siendo replicado en todo México, incluso hasta por corporaciones federales, como la Marina y el Ejército Mexicano, quienes están adoptando la forma de trabajar que tiene la Agencia de Investigación Criminal guanajuatense, en donde la ciencia y la tecnología son los pilares para el esclarecimiento de delitos de alto impacto, muchos de ellos en tiempo récord.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Carlos Zamarripa Aguirre relató que el modelo guanajuatense de la Agencia de Investigación Criminal tiene por lo menos una década de ser aplicado en el estado, mientras que la Fiscalía General de la República comenzó a hablar del tema en 2014 y hasta 2019 fue empezando a tomarse en consideración en otras entidades.





La Agencia de Investigación Criminal busca ser replicada en el país.





Pero, ¿qué es y para qué sirve la Agencia de Investigación Criminal? Carlos Zamarripa explicó que para poder investigar un homicidio necesitaban de investigadores de campo, peritos criminalistas que anden en el lugar de los hechos para buscar indicios, médicos legistas, analistas de la información criminal y un Ministerio Público.

“Entonces conformamos unidades especializadas con gente exprofesamente para ello y entonces les llamamos células de trabajo. Hoy si tú vas a cualquier Unidad Especializada en Homicidios no deben faltar ni criminalistas, ni peritos, ni analistas y están integrados y el éxito de ellos es la integralidad, están todos en el mismo lugar, se dispuso de lugares dotados exprofesamente de ciertas capacidades. Hoy trabajan integrados y eso es la gran virtud de lo que constituye la agencia, están integrados para que a quien le deben de otorgar el servicio, que es al Ministerio Público, para que le permitan plantear bien la imputación o una acusación y que a su vez eso permita esclarecer más casos, porque es aquí desde la investigación donde se esclarece, porque el Ministerio Público lo analiza desde la parte legal, jurídica y va a defender esa parte, dependiendo de los datos que le den, pero si no le dan los datos y va así al caso, va a ser un caso débil y ha pasado y nos ha pasado”, comentó.

Por ello y no por nada la frase “la investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia” está en las paredes de los diferentes edificios de la Fiscalía General del Estado, pues la premisa es que entre más fortalecido esté el tema de investigación, más sólido es el argumento para enfrentar el caso”.





La continuidad ha permitido saber en qué se tiene que invertir: Zamarripa.





Para lograr la creación de la Agencia de Investigación Criminal, Carlos Zamarripa visitó 31 de las 32 procuradurías de justicia del país, adoptó varias prácticas que pudo recopilar de sus cursos y estudios en el extranjero y así aterrizó al estado este modelo que quiere ser replicado en varios estados de México.

Analistas de información criminal, la base

Carlos Zamarripa comentó que una figura fundamental del modelo de la Agencia de Investigación Criminal es la del analista de información criminal, creada en Guanajuato, en donde todos esos analistas están acreditados y certificados y por cierto la Fiscalía General del Estado es el único ente que puede otorgar dichas certificaciones; los analistas de la Marina, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Hacienda y hasta de la Comisión Nacional Bancaria y de las fiscalías de otros estados han sido certificados por Guanajuato.

“Los analistas de información criminal son las personas que pueden y deben tener acceso a la información encomendada para poder vincular, ver cómo se relacionan hechos, personas, acciones y que te den un producto de inteligencia, es decir, un producto que te permita hacerlo operable en el ámbito de investigación.





Nuestro trabajo es investigar y probar esas investigaciones, dijo.





“(…) El analista es el protagonista de la investigación la mayoría de las veces, porque es el que sabe lo que tiene el perito y sabe lo que tiene el investigador de campo, a través de su investigación convencional y esto le permite que teniendo eso, teniendo lo que viene en una denuncia le permite decir que este hecho que denunció usted, este robo, tiene que ver con seis casos más semejantes, porque tiene acceso a esa información, pero además en este caso sí tenemos pruebas, tenemos ésta y ésta otra y entonces se encarga de estar haciendo eso que parece ser tan sencillo, ese análisis, pero desde un punto de vista de la génesis criminógena de cada una de las conductas”.

Por ello, Carlos Zamarripa Aguirre dijo que en Guanajuato, cuando una persona tiene su respectiva orden de aprehensión es porque previamente un analista ya realizó todo ese trabajo que contiene elementos científicos y tecnológicos para poder ser imputado.

“Entre más objetiva sea la investigación, entre más emane de todo lo que tenemos para investigar, como laboratorios de química, genética, todo eso que usamos para la inteligencia, tiene más valor, por ejemplo que lo que diga un testigo presencial o no presencial, pero al final del día sabemos que también esa fuente viva de información es importante y relevante y en muchos casos crucial, pero también sabemos de la vulnerabilidad que esto pasa en los casos muy relevantes.









“(…) Son datos de prueba que verdaderamente son el sustento de grandes investigaciones en diferentes ámbitos y con apoyo de la ciencia y la tecnología, entonces no es lo mismo a ‘esta persona me dijo esto’ a que un análisis de genética está diciendo que tú fuiste el partícipe de este delito. Nuestros casos se prueban, nuestra función es probar y probar bien, para que tenga fuerza todo y el Ministerio Público tenga los elementos para que se consiga la justicia”.

Por ello, casos como el multihomicidio en un anexo de Irapuato, en donde 27 personas fueron asesinadas, la desaparición y asesinato de seis mujeres en Celaya, el ataque con explosivos del restaurante Barra 1604 son sólo algunos de los hechos que la Fiscalía General del Estado ha logrado esclarecer gracias al trabajo de quienes integran a la Agencia de Investigación Criminal, todos ellos a los pocos días de haber ocurrido.

Guanajuato, estado con alta efectividad en vinculaciones a proceso

Por ello, Carlos Zamarripa Aguirre dijo que en Guanajuato, gracias a este modelo de la Agencia de Investigación Criminal, 94% de las personas que son detenidas acusadas por un delito quedan vinculadas a proceso, es decir, que hubo el aporte de datos suficientes que permiten establecer la probable participación de esa persona acusada en el delito que se le imputa.









Zamarripa Aguirre resaltó que por ello la de Guanajuato es una de las fiscalías con mayores casos de éxito para resolver y aunque en muchas ocasiones se busca desacreditar las detenciones o las resoluciones, “la ciencia y la tecnología eso indicaron y nuestra labor es presentar esos elementos para que a su vez sea un juez quien determine o no una sanción, pero nosotros decimos ‘esta persona es la responsable por éstos y éstos elementos que se pueden probar’”.

Reconocimiento federal para la FGE

Carlos Zamarripa Aguirre se sincera cuando dice que él ni es político ni le interesa la política, pero entiende que los señalamientos hacia su persona tienen esos tintes políticos, pero dejó en claro que muchos de ellos son infundados, pues la labor de la Fiscalía General del Estado no es realizar labores de prevención, sino la investigación de los delitos cuando éstos ya sucedieron.

“Yo soy el primero que dice ¿otro homicidio? Entonces ahí los entes de prevención, que son las policías, están teniendo sus deficiencias, pero mi labor es la investigación de esos delitos, buscar a los responsables, esclarecer el caso y llevar ante la justicia a quien se tenga que llevar y en eso estamos cumpliendo”.

Por ello, la Fiscalía General del Estado ha sido incluso reconocida por instancias del gobierno federal actual, porque la labor en lo que le toca y es su área de incumbencia está siendo realizado de manera satisfactoria.









“Con todo esto que se ha dado en el contexto nacional, con muchas críticas de algunos personajes, pero que el Instituto Nacional de Transparencia de este gobierno nos dé el primer lugar a nuestra Fiscalía por haber creado en el tema de desaparecidos el ecosistema de la unidad de personas fallecidas, el software que tenemos, que me den el primer lugar, es algo inédito en una fiscalía.

“Yo podría decir mil cosas, pero si hasta un instituto de transparencia te reconoce con el primer lugar por el diseño, elaboración, puesta en marcha y además funcionamiento de esto, es un incentivo más para nosotros y nosotros no trabajamos para obtener un reconocimiento, nosotros trabajamos para obtener un resultado, agradecemos que luego en el trayecto alguien nos voltee a ver y nos lo otorgue, pero yo no trabajo para tener un reconocimiento”.

Continuidad ha sido la clave

Carlos Zamarripa Aguirre compartió que titulares de otras fiscalías del país han llegado a Guanajuato y han visto el modelo y el edificio de la Agencia de Investigación Criminal y lo primero que se les viene a la mente preguntar es “¿cuánto sale un edificio como éste?”.









“Luego se dan cuenta que no es el dinero, sino cómo preparo a peritos en 17 materias certificados, eso va a costar muchos años y entonces les dices y dicen ‘no, pero ya no me va a tocar a mí’ y no lo llevan a cabo”.

Carlos Zamarripa Aguirre recordó que desde 2008 comenzó a gestarse lo que hoy es la Agencia de Investigación Criminal y tardó siete años en consolidarse.

“Nadie le apuesta al largo plazo. Yo le aposté a hacer una agencia de investigación, sin ni siquiera saber si yo iba a poder echar a andar todo, pero era necesaria (…) y la continuidad lo que ha permitido es seguir ese plan, que poca gente sabe que existe, pero también, cuando ven todo esto, no pueden pensar en que a alguien se le ocurrió y le apostó tantos millones hacerlo y fue de un día para otro, cuando no, por eso hemos tenido otros grandes aciertos, porque cuando tienes una planeación sabes qué hacer y sabes en dónde invertir”.









Hay una fiscalía, la de Tabasco, que tiene toda la intención de replicar el modelo de Guanajuato de la Agencia de Investigación Criminal y para ello ha pedido la ayuda de la fiscalía guanajuatense para casi hacer una calca en aquella entidad.

Aunado a ello, hay otras fiscalías que incluso quieren comprar los softwares que la Fiscalía General del Estado ha creado para sí, como el de reconocimiento facial, el cual ha sido premiado a nivel nacional e internacional, pero que no está en venta.

“Nos dimos cuenta que muchos softwares costaban mucho renovar las licencias y el presupuesto no alcanza, pero lo que hicimos fue contratar a nuestros creadores, les pagamos bien e hicieron nuestros softwares y muchos son mejores que los que existen en el mundo y que se tiene que pagar por ellos, los nuestros están hechos a la medida de lo que nosotros necesitamos para seguir investigando”.









El Fiscal General de Guanajuato dijo que el estado es, si no el más fuerte, uno de los que tienen mejores prácticas en materia de investigación criminal y que por ello en la entidad los delitos se resuelven, pues aunque hay muchas áreas de oportunidad, pero según World Justice Projet, es el estado con menor porcentaje de impunidad de ilícitos a nivel nacional.

“Nunca será suficiente, pero vamos en el camino de consolidar la procuración de justicia, porque nuestra labor es investigar y para ello entonces tenemos que seguir en el camino de todos los días mejorar y ofrecer respuestas que permitan que las personas obtengan la justicia que están exigiendo”.