Pide madre auxilio a la Cancillería Mexicana y al Gobierno Federal

Con el temor de que su hijo sea extraído del país, Claudia Cano Meneses solicita el apoyo de la cancillería mexicana y del gobierno federal para localizar a su hijo, Mikinoo de cinco años de edad quien se presume fue sustraído de su hogar por su padre de doble nacionalidad, quien aparentemente lo llevaría a comer y devolvería a su madre.

A pesar de ello el menor no regresó ni fue entregado por su progenitor situación que alarmó a su madre, al paso de las horas realizó la denuncia correspondiente ante el ministerio público, sin embargo, ante la lentitud de las autoridades, en decretar la alerta Amber, pide a las autoridades federales atiendan su caso ante el temor de que su hijo, de nacionalidad mexicana, pudiera ser trasladado a Japón, en específico a la ciudad de Osaka, donde vivió con su madre durante seis meses antes de cumplir su primer año de edad y donde radica su padre.

Mikino, nació en Salamanca y vivió durante nueve meses con sus padres, seis de los cuales estuvieron Japón, pero regresó a México tras el divorcio de sus progenitores quedando bajo la tutela de Claudia.

La madre afectada, narró que tras el divorcio continuó la comunicación y mantuvo una buena relación con Wook Boo Lee, quien incluso los visitaba de manera esporádica.

"Mi ex pareja me lo pidió para llevarlo a comer a la comida china de los portales, ya fui al Ministerio Público a hacer mi denuncia, pero es muy lento (...) estoy muy desesperada, siendo su padre lo va raptor por que se lo llevó sin mi consentimiento (...) ya ha pasado un día y todavía no sabemos nada de él, ni de mi hijo", refirió la madre afectada.