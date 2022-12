Pide infectólogo protegerse ante repunte de casos de Covid en México

El infectólogo guanajuatense, Alejandro Macías Hernández, dijo que hay un repunte de casos de Covid -19 en el país y dijo que estos se deben al ingreso de nuevos variantes del virus cómo tifón, cancerbero y XBB, además de la activación de otras enfermedades cómo influenza y virus sincitial respiratorio y dijo que es sumamente peligroso andar en la calle personas que cuentan con esquemas de vacunación incompletos.



En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, dijo que deben extremarse precauciones en el país, pues China es el claro ejemplo de que podrían elevarse el número de casos de muertes por no tener completo el esquema de vacunación.

Refirió que elafecta principalmente a niños pequeños menores de dos años de edad y llamó a la población a proteger a los grupos de población vulnerables y ponerlos a salvo de enfermedades.Dijo que ante el incremento de casos de, en México se inició a aplicar la vacuna cubana Abdala y que ha generado controversia en todo el país, añadió que es una vacuna que todavía no debe ser aplicada en niños, ya que actualmente se carece de estudios en menores.Señaló que es una vacuna qué fue aplicada de forma masiva en Cuba en más de un millón de personas y sin tener un estudio de fase 3, sin embargo, dijo que al parecer es un biológico seguro pese a no tener reconocimiento de laal menos cómo una vacuna de uso emergente.

Dijo que el biológico fue analizado por el comité de nuevas moléculas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios quienes llegaron a la conclusión que es una vacuna eficaz.

"Si parece que es una vacuna segura no sólo por lo que han publicado los estudios sino porque precisamente en ese pecado original que se hizo de ponerla a más de un millón de personas sin tener un estudio de fase 3, no hay ninguna señal que sea vacuna insegura, ya se sabría, fue analizada por el comité de nuevas moléculas de Cofepris en México y no es gente improvisada, es gente profesional y concluyeron que es una vacuna eficaz pero concluyeron que era eficaz con los documentos que presentan en el expediente de la vacuna que incluye las publicaciones internacionales".