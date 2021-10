Pide Guanajuato más vacunas contra la Covid-19

Para viajar al extranjero ya no es un requisito haber sido vacunado con una marca específica contra la Covid-19, pues todas ya son válidas.





Llegarán más vacunas a Guanajuato.





Así lo informó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien llamó a la población a vacunarse contra la Covid-19 una vez que haya dosis disponibles en los municipios y aprovechó para exhortar al Gobierno Federal a enviar más biológicos al estado, pues aún faltan muchas personas de estar debidamente protegidas.

“Hemos hecho la observación de que la Ciudad de México tiene cubierta el 98% de su meta y nosotros apenas hemos rebasado las cuatro millones de dosis aplicadas, que no es lo mismo que personas protegidas, esquemas completos tenemos 1.8 millones y pendientes de aplicar segundas dosis en 2.5 millones de personas, entonces nosotros estamos dispuestos a seguir aplicando la vacuna”, dijo el Secretario de Salud.

Ante el anuncio de la llegada de casi 600 mil vacunas Sputnik al estado, Daniel Díaz Martínez llamó a la población a aprovechar estas dosis, sobre todo a aquellas personas que buscan una vacuna específica, como AstraZeneca o Pfizer, debido a la creencia de que sólo esas son válidas para realizar viajes al extranjero, lo cual fue descartado por el funcionario estatal.





Faltan más de 2.5 millones de guanajuatenses de recibir su segunda dosis.





“Ya hemos tenido antecedentes de grupos que viajan a Estados Unidos y lo que se necesita es tener un comprobante de vacunación y una prueba de antígenos, ya no están pidiendo una marca de vacuna en particular ni en Estados Unidos ni en Europa, entonces aplíquense la vacuna, no desaprovechemos esta oportunidad y no esperemos hasta que llegue otra marca, porque puede ser que no llegue”.

No obstante, Daniel Díaz dijo que aún no han sido notificados para ir a recoger las casi 600 mil vacunas Sputnik, pero dijo que en cuanto estén en el estado y sean analizadas para corroborar que llegaron en buenas condiciones, se hará el anuncio oficial sobre qué municipios recibirán este biológico, que en su mayoría sería destinado para personas de 18 a 29 años de edad.