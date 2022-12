Pide Gobierno del estado a municipios regular polvorines

León, Gto. (OEM-Infomex).- La titular de la Secretaría de Gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo hizo un llamado a los municipios a regular el uso de suelo para evitar que exista instalación del polvorines irregulares que pongan en riesgo a la población.

Lo anterior declaró tras la explosión que se presentó este miércoles cerca del mediodía en la comunidad de Suchiltán, en donde murieron cinco integrantes de una familia, entre los cuales estaban dos menores de tres y cinco años de edad, acompañando a la familia que se dedicaba a fabricar juegos pirotécnicos.

“Hacemos el llamado a las autoridades municipales para que regularicen estos giros que son de riesgo, no solo para los que están trabajando en el lugar, sino para la población en general”, dijo García Muñoz Ledo.

“No es la única vez que ha pasado, sabemos que estos lugares son susceptibles a este tipo de accidentes que en la mayoría de los casos son fatales, estamos revisando si estaban en regla, pero es un tema que corresponde a los municipios”, enfatizó.

“Las facultades del estado no existen, son usos de suelo municipal netamente, pero el llamado lo hacemos a que se revisen estos giros que en la región se dan mucho”.

Sobre algunas personas que solicitaron servicio médico debido a que eran vecinas cercanas al lugar, la secretaria de Gobierno aclaró que por fortuna no se encuentran dañadas por la explosión y todo quedó en una crisis nerviosa.

Asimismo, dijo que se les está brindando atención médica y psicológica, mientras que a los familiares de la familia fallecida se les está apoyando con gastos para el entierro.

“Las personas que estaban en código verde, no con lesiones de gravedad, fueron llevadas por crisis nerviosas, la explosión fue fuerte pero no estaban muy cerca de la explosión, entonces no presentaron daños ni está en riesgo su vida”, comentó.

“Estamos en comunicación para ver cómo podemos apoyar con los gastos funerarios para los que fallecieron y con los gastos médicos, para los que sufren la crisis nerviosa, fue lamentable lo que sucedió”, puntualizó.

Tras la explosión aproximadamente las 11:00 de la mañana, llegaron elementos de la Policía Municipal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil y Bomberos, así como ambulancias de Cruz Roja y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG).