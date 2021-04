Pide Beatriz Hernández licencia; queda José Luis Montoya como alcalde interino

Beatriz Hernández Cruz solicitó licencia para separase del cargo de presidenta municipal de Salamanca por un periodo de 63 días para poder contender en el proceso electoral, en donde será candidata del Partido del Trabajo y donde busca la elección consecutiva; José Luis Montoya Vargas quedó como alcalde interino y sus funciones empezarán a partir del seis de abril.

“Con forme a lo que marca la ley es evidente que existe la posibilidad de que se solicite o no la licencia, pero lo he hecho por congruencia porque siempre me he conducido de esa manera”, dijo Hernández Cruz, durante la sesión extraordinaria de Ayuntamiento llevada a cabo la tarde del lunes.

El Cabildo salmantino aprobó que el primer síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, quede como presidente municipal interino, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que ante la falta del titular del Ejecutivo Municipal, el primer síndico asumirá el cargo de alcalde.

Fueron 12 votos a favor los que aprobaron la solicitud de licencia al cargo de presidente municipal, por un lapso de 63 días.

Además, en esa misma sesión de Ayuntamiento se tomó protesta a Karina Alejandra Hernández Reséndiz, Adriana Lucrecia Cano Juárez, Martin Guadalupe Rico Negrete y Gustavo Adolfo Orenday Alonso como regidores suplentes de Emilia Verástegui de la Garma, Alma Angélica Berrones Aguayo, Gerardo José Aguerre Cortez y Óscar Ignacio González Alcaráz, quienes solicitaron licencia en la pasada Vigésima novena sesión Extraordinaria para separarse del cargo como regidores del Ayuntamiento.

A pesar de ser candidata a la presidencia municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz deberá esperar hasta el próximo miércoles, fecha que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fijó para que el Partido del Trabajo, así como Morena y Nueva Alianza hagan los ajustes respectivos de sus planillas, para poder garantizar la paridad de género en el proceso.

Así, hasta el momento no se tiene fecha oficial para el arranque de campaña de Beatriz Hernández Cruz, quien busca convertirse en la primera presidenta municipal que consigue la elección consecutiva.