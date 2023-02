Pese a que Guanajuato está preparado para recibir una inversión como tesla, hay un panorama difícil

El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, declaró que ven difícil que la empresa automotriz Tesla pueda llegar a Guanajuato debido a que no depende del agua para salir de Nuevo León como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras invitarlo a instalarse en el sur de México.

Sin embargo dijo que mientras no se tome una decisión definitiva por Nuevo León, Guanajuato aún está en posibilidades de que la empresa llegue a nuestras tierras.

“Guanajuato está preparado para recibir una inversión de esta magnitud, hay que entenderle porque a mí me parece que el presidente de la República con sus comentarios no entiende cómo se mueven las inversiones en el mundo, que el que decide son los accionistas de la empresa y no solamente es donde haya más agua, es donde haya sobre todo cuadros formados con los perfiles adecuados para ese tipo de industria”, dijo.

Explicó que no se trata de un capricho ya que se requiere de diversos factores y no basta con la decisión de un presidente o un gobernador, aunque dijo que sí son quienes facilitan las cosas.

“No es a capricho que te la puedas llevar a cualquier lado, es infraestructura, es confianza, es certidumbre, es apoyo de los tres niveles de gobierno donde se establezca, es geografía, es logística, son transportes, son comunicaciones, son una serie de variables que se evalúan a nivel y escogen lo mejor”, agregó.

Además, aseguró que la propuesta del canciller Marcelo Ebrard de llevar a los alcaldes al extranjero a promover inversiones para sus municipios no sirve de casi nada, más bien lo que se necesita es que se resuelva el tema de política energética.

“Lo que vino a decir Ebrard de que iba a llevar a municipios no sirve para casi nada, o sea, quiere decir que desconoce cómo se mueven las inversiones, las inversiones se manejan a través de estados para hacer toda esa estructura que se necesita y sobre todo dar certidumbre, es más importante que el gobierno federal resuelva el tema energético a que Ebrard se lleve a 200 municipios a a promover inversiones”, agregó.