Personas de la tercera edad los más vulnerables frente al virus

A raíz de la pandemia el confinamiento social y la prohibición para realizar actividades en espacios públicos, el Sistema Municipal del DIF registró un incremento en las solicitudes de apoyo a personas de la tercera edad, quienes subsistían de la venta de productos en las calles, explicó el director de esta dependencia Rodrigo Escobar Rodríguez .

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Ataca coronavirus a niños

El director informó que durante el confinamiento social el DIF registró un total de ocho llamadas en donde solicitaban atención para adultos mayores que vivían solos y que además no contaban con el cuidado de sus familiares.

“Al atenderse estos reportes nos pudimos percatar que en su mayoría se trataban de adultos que dependían para vivir de las ventas de productos en las calles como globos, dulces entre otros productos”, dijo.

Ante estos reportes el DIF municipal asiste directamente para verificar las condiciones y proporcionar las atenciones necesarias. “Tuvimos el caso de un señor que presentaba problemas de salud en uno de sus pies y el cual tuvo atención de la ciudadanía” así como de los sistemas estatal y municipal del DIF, señaló.

Uno de los objetivos, es cambiar las condiciones de vida de estas personas, brindándoles apoyo y seguimiento a los casos, se localiza a los familiares y se busca sensibilizarlos sobre la situación que está pasando la persona para hacerlos responsables.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Atienden problemas mentales en Centros de Integración Juvenil

“Si no se logra la sensibilización de los familiares se puede realizar un procedimiento legal donde se les puede demandar la pensión alimenticia de los adultos y los obligados en primera instancia son los hijos”, explicó.

Señaló que como en todo proceso existen problemas y si no se puede concretar una pensión se revisan alternativas, una de ellas es el asilo, sin embargo no siempre hay espacio suficiente, además de que existen quienes no quieren ingresar a estos lugares y no se les puede obligar.