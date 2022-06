Perjudicará plataforma tecnológica a taxistas del servicio Público

La plataforma digital de servicio de transporte privado establecida por el Gobierno del Estado de Guanajuato, representará un problema para el servicio de servicio público taxis, al generar una competencia desleal, ya que el servició privado no tendrá que pasar por los mismos mecanismos de registró y permisos que el taxista tradicional, manifestó, Antonio Lanuza Ruiz, representante de taxi Ejecutivo en Salamanca.

Lanuza Ruiz, dijo que las diferencias que se van a generar entre el servicio público taxi y el privado, son demasiado evidentes al grado que generaran que no haya cancha pareja entre el servicio público de alquiler, sin embargo, dijo eso se trata de una situación en la que no se ha cumplido la ley.

De acuerdo a un análisis comparativo del servicio público de taxis contra el transporte particular se señala que al servicio público se le exige portar color oficial, copete, número económico, aprobar verificación anticontaminante trimestral, además de realizar un pago de derecho de concesión, de acuerdo al municipio de origen, pago de refrendo de concesión o prórroga de concesión cada 15 años, registro ante el sat y sateg, póliza de seguro de acuerdo con las siguientes coberturas, solo por mencionar algunas, mientras qué el servicio privado operación color oficial, sin copete, sin número oficial, lo que contribuye a que no exista cancha pareja y los servicios no estén en las mismas condiciones.

“Se supone que el servicio ejecutivo no debe prestar un servicio ni por WhatsApp ni por teléfono ni en la calle y si se pide servicio exprés te mandaron un servicio ejecutivo que nunca pediste eso es lo que le llamamos competencia desleal”, explicó.

La plataforma digital de servicio de transporte privado comenzará a operar a partir del mes de septiembre, cuya finalidad será abrir un modelo de libre mercado en el servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas, en donde e libera el transporte ejecutivo en Guanajuato, eliminando los permisos y donde solamente se hará uso de un registro que se realizara ante la Dirección General de Transporte del Estado.