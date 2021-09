PC brinda recomendaciones para el uso de pirotecnia

La Dirección de Protección Civil del municipio, en esta temporada de uso de pirotecnia, emitió algunas recomendaciones para evitar accidentes en los usuarios de estos artefactos de fuego.

Enrique Candelario Cú Gutiérrez invita a ser responsables con la pirotecnia.

Las principales recomendaciones: La pirotecnia no debe guardarse en los bolsillos. Evite experimentar o detonar dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes. Nunca hay que tocar o acercarse a productos que no hayan explotado o que aparentemente se hayan apagado. Ante la duda, directamente arroje agua sobre la pirotecnia. Apoye la pirotecnia en el suelo para encenderla y no la sostenga en la mano.

Local Controlan venta en tianguis pirotécnico

Evite usar pirotecnia en lugares cerrados y alejados de garrafas, estaciones de servicio, autos y cocinas, la pirotecnia se parece a una pequeña bomba por lo que jamás se debe apuntar a personas, animales, ventanas o lugares peligrosos, no debe ser manipulada cerca de niños.

Enrique Candelario Cú Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal, indicó que “la llegada del último trimestre del año aumenta el uso de la pirotecnia, muchas veces el tiempo que transcurre entre el encendido y la explosión puede no ser el suficiente para que el usuario adopte una distancia prudencial, no obstante, también existen otros cuidados a tener en cuenta para evitar posibles accidentes tras una manipulación incorrecta”.

El director dijo que los daños más frecuentes con el mal uso de la pirotecnia son: problemas auditivos y daños oculares irreversibles, que pueden discapacitar a la persona de por vida, por lo que se debe de leer las instrucciones de uso y verifique que el recubrimiento combustible de la mecha no se agriete ni desprenda y la misma debe ser lo suficientemente larga.