Pasión por su trabajo evita unirse al paro #UnDíaSinNosotras

Muchas mujeres en el municipio se unieron al paro nacional "¡El nueve nadie se mueve!", esto como parte de su exigencia de ser escuchadas y de que haya un freno para la violencia de género.

Pará Rubicelia Faustro, no es fácil dejar de servir a la ciudadanía, ella apoya los movimientos de activistas y colectivos de feministas y ciudadanas siempre y cuando sean pacíficas.

La labor de Rubicelia, es ser Paramedico en Cruz Roja, ella como mujer alza la voz en búsqueda de ser escuchadas aunque mencionó que su labor por ayudar, alguien puede necesitar de sus servicio.

"Las emergencias ocurren diario, es algo que a mi me gusta, algunas mujeres pueden tomar el día en en señal de protesta, yo preferí venir a laborar, alguien puede necesitar DE Cruz Roja, apoyos los movimientos mientras y cuando sea pacifico, a veces algunas mujeres generan más violencia en las marchas." mencionó la Paramedico en Urgencias Médicas.

En lo que llevó en la institución, que son 21 años, no he sufrido algún caso de machismo en mi trabajo, violencia tampoco," a veces llegamos a servicios donde las personas están agresivas y quieren que atendamos rápido a los heridos o nos piden que ya los traslademos pero primero necesitamos estabilizar al herido y ahí se enojan los familiares o amigos pero no hemos recibido alguna agresión." añadió.

Rubicelia añadió, que este 9 de marzo, no pensó el faltar, pensó en cuanta gente podría salvar en este paro nacional de la mujer, su amor por servir a la ciudadanía le impide tomar este día.