Participa César Prieto en consulta popular

El alcalde César Prieto Gallardo acudió desde las primera horas de este domingo a participar en la consulta popular en la casilla ubicada en la escuela primaria de la Comunidad de Sardinas. Aquí, el mandatario municipal señaló que estaría dispuesto a someterse al mismo ejercicio de Revocación de Mandato y que sea la ciudadanía quien decida si se están haciendo bien las cosas o no en el municipio.

Prieto Gallardo calificó este ejercicio democrático como un momento histórico para la participación de la ciudadanía que fortalece a la sociedad, e indicó que a nadie le cae mal que le pregunten qué es lo que quiere para su país; si el presidente debe continuar o que se vaya, cada quien tendrá la libertad de decidir.

El alcalde manifestó que en Salamanca la participación es buena, ya que en la consulta anterior donde se pregunto si se debería enjuiciar a los ex presidentes, fue el distrito con la participación más elevada, por lo que consideró que Salamanca es una ciudad con gente participativa.

Finalmente, aseguró que estaría dispuesto a que la gente decida si debe terminar su mandato o terminarlo de manera anticipada. “Yo lo he dicho si la gente considera que somos incompetentes y que no estamos haciendo las cosas bien que la misma gente que nos puso, nos quite (…) y quizá los tres años es muy poco tiempo para dar resultados o año y medio porque tendría que ser a la mitad, pero al final de cuentas yo creo que cuando algo no cuaja bien desde el primer año se ve, y si no resultarán bien las cosas sería importante que la gente tuviera ese derecho”.

Durante la Jornada de Revocación de Mandato serán más de 200 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes estén a los alrededores constatando que la paz pública se dé; no estarán cerca de las casillas para no inhibir el voto para y que se pueda dar una participación de manera tranquila.