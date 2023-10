Piden no estigmatizar a familias de personas desaparecidas: Rodríguez García

Agustín Rodríguez García, párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la comunidad de Valtierrilla, pidió a la población no estigmatizar a las familias que tienen a un ser querido desaparecido, ya que en su mayoría únicamente buscan consuelo, a través de la guías espirituales y la confesión.

Te recomendamos: Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos buscará convertirse en asociación civil

“Siempre hay algunas personas que se sienten estigmatizadas, porque como sociedad somos un poquito crueles, si a alguien le matan o desaparecen a un familiar no señala nada más a la persona, sino a toda la familia, eso les intimida, pero, en plática espiritual y confesión, nosotros no podemos hacer públicas muchas de las cosas, pero, se les da el consuelo, por ejemplo, ahorita que se viene Todos Santos, vamos a tratar de hacer algo que hemos venido haciendo de manera más contundente, vamos a celebrar en el panteón, no viendo el aspecto folclórico, sino como un consuelo para las familias que han perdido a un ser querido o a un familiar desaparecido”, explicó.

Local La brigada de búsqueda de desaparecidos ha detectado a personas que piden dinero de manera ilícita

Rodríguez García, manifestó que como parroquia su tarea es generar acciones, para que la gente no se sienta rechazada o despreciada, sino todo lo contrario, que experimenten el amor de Dios a través de su comunidad, algunas de estas acciones son la creación de un coro polifónico, un ballet folklórico, todo esto en sinergia con el gobierno municipal.

Destacó que, desde su llegada la comunidad de Valtierrilla ha sido muy golpeada por la inseguridad y aunque son varias las acciones que se han realizado para recuperar la paz, lo cierto es que las cifras de desapariciones son bastantes, por lo que, el trabajo de la parroquia también es indispensable para recuperar la tranquilidad de su población.

Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe mencionar que, la comunidad de Valtierrilla, se encuentra considerada como una de las 11 zonas de atención prioritaria por el gobierno local, por lo que, se han llevado a cabo diversas actividades.