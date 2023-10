La brigada de búsqueda de desaparecidos ha detectado a personas que piden dinero de manera ilícita

Salamanca, Gto. – La vocera del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Almo Lilia Tapia, dio a conocer que se han detectado a personas ajenas a la brigada pidiendo dinero presuntamente en apoyo a las madres buscadoras, lo que ha generado conflictos.

Eso se debe a una fragmentación dentro de las familias que integran la Brigada

“Son alrededor de cuatro o cinco personas las que hemos detectado que se han dedicado a pedir dinero según en beneficio de la brigada de búsqueda, pero lo que sí creemos es que ya no lo han hecho, porque esto se debió a la fragmentación que se tuvo hace tiempo en nuestro colectivo”, dijo la vocera Alma Lilia Tapia.

Lilia Tapia, indicó que si bien este tipo de acciones van en contra de los principios de esta brigada salmantina. La vocera señaló que las personas que realmente trabajan en el objetivo de localizar a sus personas desaparecidas.

Estas acciones van en contra de los principios de la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos

"Nosotras ya tenemos avanzado en Salamanca, todas las personas que conformamos la Brigada están integradas a base de datos nacional y damos seguimiento directo nosotras. Las personas se van inconformes por los apoyos, porque pierden el objetivo y solo buscan el apoyo económico", señaló.

En lo que respecta a las personas que ya se les han localizado a sus familiares, la vocera de la brigada, señaló que han dejado a un lado la brigada o bien, se van a otros lados por conveniencia, en donde se les pueda apoyar económicamente.

"No está bien lo que están haciendo, dejan mal a la Brigada, pero sobre todo a Salamanca y la verdad me da vergüenza el saber cómo en otros municipios si hay apoyos bien y aquí en Salamanca no hay nada de apoyos", indicó.

Por último, la vocera de la brigada de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos señaló que a pesar de contar con estas personas que tratan de hacer quedar mal a la brigada, por lo que no se darán por vencidas y seguirán dando con sus desaparecidos.

