Retiraran a fiscal de su cargo en caso de que Guanajuato alterne a la 4T

Ernesto Prieto Ortega aspirante a la coordinación estatal de Morena, reiteró que de alternar la “Cuarta Transformación”, en Guanajuato en 2024, tanto el Fiscal General, como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, no permanecerán en el cargo ante la falta de resultados, así como el creciente índice delictivo y de violencia en la entidad.

“Si llega a la cuarta transformación a Guanajuato, Zamarripa no permanecerá en el cargo ha demostrado su incapacidad, con todo respeto, ya se hubieran ido, no hay necesidad, yo les pregunté una vez a un empresario de León, que si contrataría a estos dos señores como sus gentes de seguridad y sus negocios y dijeron que no obviamente los resultados de los funcionarios públicos, que son empleados del pueblo deben ser a favor de la gente, no podemos permanecer si no pueden resolver los asuntos, por lo que, tenemos que hacernos a un lado para que otro entre y salga adelante este problema” explicó.

Destacó que, para que la paz regrese a Guanajuato, se necesita un acuerdo de coordinación entre los tres niveles de gobierno y también entre los tres poderes de la Unión del Estado de Guanajuato, para frenar la ola de violencia y homicidios en todos lados.

“Tenemos que actuar, pero, para eso se tiene que preocupar la gente, el presidente López Obrador, siempre se reúne con los secretarios de Marina, la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República y todas las personas que están involucradas en la cuestión de la seguridad”, indicó.

Añadió que, en el caso de Guanajuato se ha buscado esa coordinación, pero, lamentable, no existe ese interés entre las autoridades estatales, para establecer estrategias en pro de recuperar la seguridad de la población.

“Si la cuarta transformación llega a Guanajuato, trataremos de hacer el esfuerzo y de sacar del problema a Guanajuato hace 20 años, me dicen mis verdades pero nosotros era tranquilo Todos podíamos andar en la calle hace 50 años”, finalizó.