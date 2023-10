“La gente elegirá al mejor perfil de Morena para 2024”: Ernesto Prieto

El aspirante de Morena a la candidatura al gobierno del estado, Ernesto Prieto Ortega, se dijo despreocupado por aparecer al final en las preferencias en las encuestas, pues el trabajo en el campo es el que hablará a la hora de elegir a la persona que será quien abandere el movimiento de 2024.

En entrevista durante su visita a Irapuato, Ernesto Prieto Ortega dijo que tras la lista definitiva en el marco del proceso de definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en Guanajuato en el que lo colocan junto a Ricardo Sheffield Padilla, Antares Vázquez Alatorre, Alma Alcaraz Hernández y Héctor Tejada, aseguró que no le preocupa saber quién ganará, pues aseguró que a él le interesa que sea el mejor perfil quien sea el o la elegida para representar a Morena en el proceso del 2024.

Al ser cuestionado sobre si no le interesa que en las encuestas su nombre aparezca en los últimos lugares de este listado, fue tajante y aseguró que la gente decidirá con base a su conocimiento y quien consideren que es el mejor perfil para gobernar Guanajuato.

“Eso no me preocupa, yo no ando haciendo encuestas, ni metiendo encuestas en redes sociales, eso déjenlo, yo sé que la gente votará por el mejor perfil, pues para transformar se requieren ideales, hemos realizado cosas innovadoras con López Obrador, nosotros estamos en eso”, dijo el extitular del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Ernesto Prieto Ortega dejó en claro que la encuesta válida y la que más le interesa será la final, pues aseguró que es la que determinará todo, con las respuestas de la gente, a través de un análisis sabio y con base al trabajo realizado durante el tiempo de cada uno de los aspirantes.

“Yo soy el más interesado en el que la transformación llegue al estado de Guanajuato, porque a nosotros nos tocó construir, desde hace muchos años, este producto que es Morena, nuestro movimiento, a nosotros nos costó”, agregó.