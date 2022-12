Padres de familia y maestro de educación física denuncian falta de apoyo

El maestro Juan Antonio Hernández Morales y madres de familia, denuncian falta de apoyos de material para atletas en las instalaciones de la deportiva sur, mismos que han sido adquiridos por las madres de familia y el profesor. Ante esta falta de equipamiento buscarán tener acercamiento con las autoridades municipales.





Se cuenta con un registro de 200 atletas entrenados por Juan Antonio Hernández Morales.





Por medio de una denuncia de padres de familia y el maestro en educación física Juan Antonio Hernández Morales, quien con 44 años de trayectoria en el atletismo denuncian la falta de apoyos en material para que los jóvenes que realizan está disciplina puedan realizar sus actividades de manera adecuada en lo que no afecte a su rendimiento atlético.

Hernández Morales explicó que los artículos con los que los atletas realizan sus actividades han sido adquiridos por cuenta propia para que no baje el rendimiento de los más de 200 jóvenes salmantinos.

"Esto lo hacemos por amor al arte y todos estos aparatos han sido comprados por los padres de familia; para que sus hijos puedan continuar con sus actividades físicas sin que se presente una baja en su rendimiento”, explicó Juan Antonio.

Aunado al comentario realizado por el maestro Juan Antonio, padres de familia comentan que ante la negativa de que se les otorgue un espacio para que ellos puedan resguardar sus aparatos, han tenido que transportarlos día a día, en donde tras estos movimientos algunos de ellos se han roto.

"Todo esto tenemos que estarlo y trayendo todos los días en los carros, me gusta que mis hijos estén aquí haciendo deporte y esto es alejarlos de lo malo que pasa en Salamanca; me siento mal porque llevar y traer el material todos los días se nos ha roto en el camino," explicó la madre de familia Rocío Ángeles.





Denuncian que no cuentan con el apoyo de COMUDE y CODE.





De igual manera que Rocío Ángeles, la madre de familia, Afrodita González detalló que algunos de los artículos son resguardados en su hogar, y gracias a esto, los jóvenes se han mantenido activos en el deporte.

"Ahorita lo que estamos haciendo, es que mi casa es la bodega, y mis niños vienen cargados con todo el equipo y mientras uno esté aquí y el profe nos apoye estaremos en favor del deporte; pedimos que nos dejen entrenar como se debe y que nos presten la bodega para poder guardar aquí nuestro material y que nos brinden la seguridad adecuada", añadió Afrodita González.

De igual manera, el maestro Juan Antonio, detalló que han tenido acercamiento con el director de COMUDE, Carlos Mercado, a quien se la ha explicado la situación que viven los atletas, quien hasta la fecha no les ha brindado el apoyo correspondiente para los atletas.

"Se habló con Carlos mercado y se les explicó la situación, quien ha sido amable pero una cosa es la atención y otra la actuación en los hechos, pero nos dan avión lamentablemente, me duele que estemos peleando por el deporte y no se nos cuiden las instalaciones; la pista no se le da el mantenimiento adecuado, no la cuidan los trabajadores no hacen los que les toca", explicó el maestro.





Buscarán tener un acercamiento con el alcalde César Prieto Gallardo.





Se les han desaparecido material, que dejaban en la deportiva sur, a pesar de que tengan. "En el puente pasado se llevaron todo y lo guardaron, me dijeron que hiciera un oficio para que nos presten el gimnasio; porque para formar un atleta se necesitan muchas; tengo varios niños que darán resultados en el estatal y representarán a Salamanca y a Guanajuato" maestro

Por último, el maestro pide que se tenga una solución y un diálogo con el alcalde César Prieto y se beneficie a los niños y a la sociedad en general.