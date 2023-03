Oviedo mantiene su vela encendida para la gubernatura

León, Gto.- (OEM-INFORMEX).- El panista Jesús Oviedo declaró que mantiene su veladora encendida con la esperanza de ser el abanderado del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura de Guanajuato en el 2024.

Lo anterior declaró a pesar de que en los últimos días el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, así como el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez y el dirigente estatal Eduardo López Mares, manifestaron que será una mujer la que se lleve la candidatura en el estado.

“Allí estoy, claro que si levanto la mano, hasta que se defina quién será el candidato, claro que sí, no sé si sea bueno o malo que mencionen a otras candidatas, pero seré institucional”, comentó Oviedo.

Ante dicha situación, el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Humano Sustentable en el estado de Guanajuato, reiteró que no hay nada definido por parte del Consejo Nacional Panista, por lo que aún mantiene su mano levantada y una veladora encendida para ser tomado en cuenta para gobernar el estado.

“No han dicho nada, la realidad es que no hay una decisión tomada, yo estoy en espera en esa condición, vamos a ver que se define en ese contexto, si lo ha expresado el presidente, él tiene el derecho a decir lo que él considere, pero me parece que el partido tendrá que tomar la decisión en su momento, y deberá ser la decisión que más le convenga al partido”.

Enfatizó que el partido tiene diferentes mecanismos para realizar la selección de su candidato a la gubernatura y añadió que serán los órganos internos del blanquiazul los que darán la última palabra.

Sobre las mujeres que se están mencionando como las punteras en la pelea por la gubernatura, destacó que son buenos elementos conocidos en el panismo y que serán apoyadas, “las conozco a todas, conozco su capacidad, su compromiso, hay buenas cartas mujeres pero también buenas cartas hombres”.

“Siempre he sido institucional, no lo voy a dejar de ser, yo me debo a un partido, ese dicta acciones en función delineamientos, de estatutos, esos los conocemos todos y sobre ellos debemos de trabajar”.

Concluyó que no existe una preferencia sobre el método de elección, ya sea en encuesta abierta, votación interna o por designación, pero añadió que lo que más le conviene al PAN en Guanajuato debe ser analizado con más detalle.