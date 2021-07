Opiniones encontradas tras la petición de AMLO

GUANAJUATO, Gto.- Mientras que el diputado local Rolando Alcántar Rojas, afirmó que si el presidente de México tiene una causa justificada para remover al fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, que presente las pruebas y lo denuncie, el líder estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo respaldó a Andrés Manuel López Obrador porque subrayó “es una demanda del pueblo de Guanajuato remover a este funcionario y a Alvar Cabeza de Vaca Appendini por los altos índices de violencia e inseguridad que hay en la entidad”.

Entrevistados por separado y luego de que el Ejecutivo Federal en la mañanera de ayer viernes pidió al gobierno de Guanajuato renovar los titulares de la fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, ante el aumento considerable de homicidios que mantienen a esta entidad en los primeros lugares con mayor índice delictivo y de inseguridad en el país, el legislador panista admitió de entrada que los resultados de Zamarripa no son óptimos.





“Yo ahí sí me pongo del lado totalmente de la sociedad y creo que se debe de acelerar la velocidad de los resultados, (aunque) han disminuido de manera consistente, constante y paulatina el tema de los homicidios dolosos; sin embargo, no podemos dar por satisfecho el tema, tenemos que acelerar los resultados y tenemos que trabajar mejor en atender a las víctimas, en prevenir y a que no se de este tipo de situaciones, pero eso es un tema aparte de la grilla”.

Alcántar Rojas consideró “la ley dice que le puede presentar al gobernador del estado la causa grave motivo de remoción del fiscal y el gobernador tendrá que hacer el procedimiento, mientras no pase esto, desgraciadamente va a terminar siendo lo de siempre: que son grillas, que es para desviar la atención mediática”.





Fue insistente en que, si López Obrador cuenta con datos que incriminen al fiscal Carlos Zamarripa, tiene la obligación de constitucional y legal de presentarlos al gobernador para que éste actúe en consecuencia.

Entre tanto, Prieto Gallardo apuntó “ya desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido planteando que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca deben de salir inmediatamente de los cargos que llevan ocupando desde hace muchísimo tiempo y con los resultados que ya conocemos”.

Insistió en que “hoy Guanajuato sigue siendo el más violento del país, con mayor cantidad de homicidios dolosos y esta situación empieza a gestarse desde la llegada de estos dos personajes”.





Finalmente, el dirigente estatal recalcó que el Ejecutivo Estatal “debe iniciar el proceso de remoción y en el Congreso contaría con los votos de Morena para remover a Carlos Zamarripa al frente de la Fiscalía y correr inmediatamente, porque es su facultad directa, al secretario de Seguridad Pública y sustituirlo por otra persona, entonces el presidente tiene toda la razón porque Guanajuato es el estado más violento del país”.