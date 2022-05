Ofrecen lentes a bajo costo para todas las personas

Jaral del Progreso, Gto.- Con la finalidad de que las personas puedan comprar sus lentes a bajo costo, en el kiosco del jardín principal instalaron un stand donde se les practica exámenes de la vista y se les vende sus anteojos comentó el encargado de la jornada de la salud visual en el municipio Nahum Ramírez Cosío.

El encargado comentó que estará en el lugar del 21 al 31 de mayo por lo que las personas interesadas pueden acudir a revisarse su vista de lunes a viernes de las 9 de la mañana con 30 minutos a las 4 de la tarde. El examen tiene un costo de 25 pesos y depende del tipo de lentes que necesite, tienen que dejar un anticipo económico.

Ramírez Cosío comentó que los lentes más baratos cuestan 400 pesos los cuales tienen una mica graduada de plástico y un armazón metálico, también los vende en mil pesos y el más caro cuesta mil 500 pesos. Este último tiene diferentes características como lo son una alta calidad del armazón, puede ser bifocal o que cuente con unas micas de algún color en específico.

Es importante que las personas que tienen miopía, astigmatismo o alguna otra enfermedad que acudan una vez al año a realizarse su examen y cambiar sus lentes cuando sea necesario.

Entre las recomendaciones que requieren las personas se encuentran el que tengan dos pares de lentes, por si uno se les pierde, cuenten con el otro para poder ver y realizar sus actividades diarias. Además, es importante evitar quitarse los lentes cada rato y solamente hacerlo cuando se van a lavar la cara, bañarse o dormirse.

También comentó que es importante no prestarles los lentes a otras personas, ya que la gente que no necesita lentes se puede marear o hasta tropezarse en la calle, debido a que no están diseñados para ellas.

El encargado de la jornada de salud municipal recomendó a las personas que durante el día no usen mucho tiempo el celular, ni se la pasen viendo programas de televisión o en la computadora durante muchas horas, ya que les afecta a sus ojos. Ya que lo recomendable es utilizar este tipo de aparatos durante una hora y posteriormente descansar un promedio de 10 a 15 minutos.

Finalmente comentó que los ojos es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano por lo que dijo que las personas no se los deben de tallar, picar y siempre tienen que evitar tallarse con los dedos, las manos u otro objeto, entre otras recomendaciones.