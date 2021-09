No son novedad sismos en San Felipe: geóloga

En Guanajuato entre los años 1985 y 2009 han ocurrido diversos enjambres sísmicos en las zonas de San Felipe y San Luis Potosí, es por ello que los ocurridos del 4 al 6 de septiembre de 2021 en los mismos lugares no sea algo nuevo, mencionó la ingeniera geóloga de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Berenice Gil del Ángel.

Explicó que entre la ciudad de San Luis Potosí y San Felipe existe una falla que en cada cierto tiempo registra actividad como la ocurrida en días pasados, pero precisó que los estados de Guanajuato y San Luis Potosí presentan relativamente poca actividad sísmica.

Local Descarta PC daños por sismo en Irapuato Detalló que los sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional entre los años 1985 y 2009 con epicentro en la misma zona del enjambre sísmico ocurrieron el 11 julio de 1985 a las 23:26 horas con una magnitud no calculable al noroeste de San Felipe Guanajuato.

Después se registró otro el 17 de noviembre de 1992 a las 22:38 de 3.8 grados en el noroeste de San Felipe, luego el 2 de octubre de 2003 se registró otro sismo a las 18:43 horas al suroeste de San Luis Potosí, y el 25 de mayo de 2009 a las 5:25 horas se registró otro de magnitud 4 al noroeste de San Felipe.

Mencionó que en el caso de los sismos ocurrido actualmente “el epicentro se encuentra a 100 kilómetros de distancia de Celaya y a 102 kilómetros de nuestra falla principal, ya que es muy probable que el enjambre sísmico esté asociado a la falla existente entre la ciudad de San Luis Potosí y San Felipe”.

“La intensidad de estos no supera a los 5 de magnitud, podríamos inferir que no hay ningún riesgo para Celaya, no obstante, cabe resaltar que pueden ocurrir sismos importantes los cuales puedan tener réplicas hacia nuestro municipio”.

Local Salmantinos perciben temblor Comentó que en Celaya no se puede asegurar que no ocurra un sismo, ni que no vaya a salir un volcán, ya que es extremadamente difícil, pero indicó que para que se formen los volcanes existen tres formas que son: por movimiento divergente, convergente y por puntos calientes”.

“Las fallas que tienen límite con las placas, se sumergen o se abren esas son las divergentes, ahí es donde se pueden provocar los volcanes, o al tener movimiento en el manto y salgan, a eso se le llaman puntos calientes”.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Luis Ramón Ortiz Oropeza, refirió que las fallas que existen en Celaya son subsidencias por la extracción de agua, mientras que la que se encuentra al sur del municipio cerca de Tamayo y de acuerdo con los estudios que se han hecho, se ha identificado que va rumbo a un Géiser de aguas termales hacia el oriente del libramiento.