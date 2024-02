No puede haber cartel oficial de las Fiestas de Primavera sin permisos, advierte César Prieto

Luego de que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Salamanca, se deslindó de la organización de las “Fiestas de Primavera 2024”, el presidente municipal César Prieto, aclaró que no puede haber promoción, ni un cartel oficial del evento en tanto no se cuente con los permisos correspondientes, además de los dictámenes técnicos de Protección Civil, respecto a medidas de seguridad y condiciones de juegos mecánicos, así como de Movilidad para mantener el orden y fluidez en las calles e incluso de Fiscalización y Control, mismos que es difícil se aprueben en menos de una semana en que se programó su inicio, de acuerdo al cartel que ha circulado a través de redes sociales.

“Si se recibió una solicitud de parte de dos particulares para hacer un evento, no sé si era en las mismas fechas pero si eran fechas cercanas y están analizando, primero tienen que ver la viabilidad, si de Protección Civil cuentan con todo lo necesario para poder brindar la seguridad sobre todo de las personas que puedan asistir a este evento, con Fiscalización, todos los trámites que se tienen que hacer y en su momento si es factible y cumplen con todo esto no habría problema y al contrario sería un tema benéfico para la gente que pueda contar con, no sé si va haber juegos, quieren meter juegos, todos incluso tienen que ser revisados por Protección Civil para que cumplan con todas las medidas de seguridad”, explicó.

En cuanto a la primera presentación artística, que se ha difundido a través de las redes sociales de “Producciones el Caballito”, se programó para el próximo domingo 25 de febrero en el que alternarán seis artistas como Sur 16, Levario, Las Almas, Toma II el Regreso, entre otros; cuyo costo de entrada se anuncia es de 80 pesos, boleto en el que se incluye juegos mecánicos, circo y exposición artesanal, todo ello frente a las antiguas instalaciones de la feria en un predio ubicado entre la avenida Leona Vicario y Veracruz.

“Están en revisión todavía, los carteles que están anunciando ahorita de momento pues no tienen ninguna validez, hasta que la autoridad no permita que se puedan llevar a cabo las actividades”, advirtió.

Más artistas

Dentro de la cartelera de la presunta feria también se incluiyó artistas como Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, La Kumbre con K, el conjunto Nube (que confirmó su presentación por medio de un video que difundieron sus integrantes a través de Facebook), Marco Flores y la Banda Jeréz, entre otros, además de un espectáculo de Lucha Libre AAA.

Se deslinda Canaco

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Salamanca, Oscar Macías Jasso, declaró que este evento no corresponde a la Expo Canaco que se tenía proyectada, “no nos autorizaron pero se llevará a cabo por un particular que hará la feria en un terreno de la calle Veracruz”.