No pasa nada si se cancela la Feria de León

León, Gto.- “Si la Feria León no se lleva a cabo en el 2021 no pasa nada”. Así lo mencionó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien dijo que si bien el evento significa reactivación económica para los sectores turismo, prestadores de servicios, entre ellos productores de Marca GTO, es una realidad que las circunstancias de la pandemia no hacen viable su realización.

“No debemos de tomar decisiones adelantadas; que sea el municipio quien las tome, tenemos que esperar y respetar, aunque no creo que sea el momento, ni en marzo para llevarla a cabo; en eso coincidimos. Yo digo no pasa nada si se pospone”, respondió el ejecutivo estatal.









Recordó que hay mucha gente que vive de ella y que no tiene problema si se realiza en verano. “La feria es una decisión del Ayuntamiento de León, aunque es Estatal, son ellos quienes autorizan el tema, ya lo platique con el alcalde, esperamos la decisión de ellos, pero que valoren otra fecha”.

Dijo que en el caso de la feria de Aguascalientes, “se habla que puede ser en verano, tenemos que revisar las condiciones de salud, no pasa nada, es cierto que hay mucha gente que sobrevive de la feria y que estará dispuesta a esperar para poder recuperar ganancias”.





Ni en marzo para llevarla a cabo; en eso coincidimos. Yo digo no pasa nada si se pospone”.





En el caso de su factibilidad, Rodríguez Vallejo, recordó que durante el año pasado.

se llevaron eventos masivos y se controlaron bien en formato híbrido como fue el caso de la Feria Agroalimentaria en la ciudad de Irapuato, en León fueron Sapica y Festival del Globo.









“Igual podemos pensar que para julio o agosto, se tengan vacunas o un menor número de contagios; yo estaría dispuesto a apoyar al municipio, pues porque sí es importante para la economía. Es una decisión del Ayuntamiento que voy a respetar y si dicen que se cancela por este año estamos totalmente de acuerdo”, reiteró.