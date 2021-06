No pasa carretón en la colonia Arboledas

Habitantes de la colonia Arboledas de Ciudad Bajío denunciaron que continúan las inconsistencias en el sistema de recolección de basura en esta zona de la ciudad pues desde el viernes el camión recolector no ha pasado.

Israel Rodríguez habitante de la colonia señaló que a pesar de los cambios en las rutas y horarios que ocurrieron en las últimas semanas con el servicio de limpia, en esta colonia se mantuvo sin cambios, sin embargo, no se ha respetado del todo pues desde el viernes no ha pasado el camión.





Vecinos de la zona oriente denuncian inconsistencias en el servicio de limpia.





Dijo que la basura que los vecinos han sacado a las afueras de su casa ya comienza a generar malos olores por lo que hacen un llamado a las autoridades para que normalicen el servicio, pues cabe destacar que desde que cambio la empresa que se encarga de la basura, también cambiaron los horarios y esto ha generado que permanezca más tiempo la basura en las calles.

Otro caso de inconsistencias con la recolección de desechos se presenta en Prados Verdes colonia que también se ubica en la zona oriente del municipio y en donde vecinos aseguraron que el servicio no se ha regularizado.









Eduardo Alejo, aseveró que “con el cambio que hubo dijeron el camión pasarían martes, jueves y sábado, pero de repente pasan lunes o viernes y jueves y sábado no. En la semana pasada, no pasó ni viernes ni sábado y hasta el lunes pasó, mucha gente tenía la basura acumulada en el patio de su casa porque pensábamos que pasaría hasta el martes, de acuerdo a la programación que se nos dio a conocer. Sin embargo, pasó el lunes y tomó de sorpresa, la verdad ya no se sabe con exactitud qué día va pasar, anteriormente dijo el de Servicios Públicos que el servicio estaba normalizado y eso es falso seguimos padeciendo por la modificación realizada” señaló.

Dato: El 5 de mayo el Gobierno Municipal dio a conocer los nuevos días de recolección de basura en Salamanca, con lo que pretendían mejorar y optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad y sus comunidades.