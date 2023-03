"No hay un plan de gobierno, queda a deber": Antares Vázquez referente a Sinhue

La senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, dijo que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le parece buena persona, pero no un buen gobernante debido a que el estado no tiene un plan de gobierno.

Lo anterior dijo luego de que el secretario de Gobernación Adán Augusto López reconociera el trabajo del mandatario de Guanajuato en un evento público y hasta lo llamara “amigo”.

Defendió que el secretario de Gobernación debe tener buena relación con todos por el cargo, sin embargo desde su perspectiva aseguró que el gobernador de Guanajuato “queda a deber”.

“Él (Adán Augusto López) opina eso y está bien, él debe tener buena relación con todos, de hecho yo opino también que es una buena persona el gobernador, el problema no es si es buena persona o mala, el problema es que no hay gobierno, yo de manera personal tengo una buena opinión de él, pero no del gobierno y hay muchas cosas que queda a deber”, comentó.

Argumentó que su opinión se basa porque no hay un plan de gobierno y que no se refiere específicamente a las personas con la que trabaja el gobernador, pues pese a que hay un nombramiento de manera oficial para ellas, no hay un proyecto que vele por los intereses de las y los guanajuatenses.

“Yo creo que no hay un plan, no hay un proyecto, las personas están independientemente de su nombramiento lo que sea, pero no hay un proyecto, no hay programas, no hay nada en beneficio de las y los guanajuatenses entonces ese es el problema”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre el cambio del discurso de Adán Augusto sobre las declaraciones hacía Diego Sinhue contemplando que otras veces, tanto él como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han arremetido en su contra, la senador dijo que no es hacía él de manera personal, sino contra la corrupción e inacción que se vive en Guanajuato.

“Yo creo que ni uno ni otro han arremetido específicamente contra él sino contra la corrupción y la inacción, el presidente también se ha expresado bien de la persona del gobernador, pero no quiere decir eso que esté gobernando bien”, concluyó.