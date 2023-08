“No hay manera que el gobierno pacte con la delincuencia”: Xóchitl Gálvez

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- En entrevista exclusiva con la Organización Editorial Mexicana, la senadora Xóchitl Gálvez , aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México, asegura que no pactará con criminales. “Abrazos no, justicia sí”, apunta. La aspirante de la oposición señala que el Poder Judicial no es el único responsable de la ausencia de justicia que atraviesa México, “las fiscalías no están haciendo su chamba”. Gálvez tiene claras las responsabilidades policías del municipio, estado y federación. Aquí la entrevista completa:

¿Cómo tendría que ser la relación con los criminales?

“Qué terrorífico ver a Chiapas en qué terminó. Este gobierno se queja de Calderón, pero no se da cuenta que él (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) está dejando un peor gobierno que el que dejó Calderón. Peor. Porque él (López Obrador) sabía en qué había fallado y sabía qué cosas teníamos que corregir y no hizo absolutamente nada. Lo que quiero decir es, no se puede pactar con la delincuencia, no hay manera de que el gobierno pacte con la delincuencia".



"El problema es que muchos políticos aceptan dinero de la delincuencia para ser alcaldes. Aceptan dinero de la delincuencia para ser gobernantes. Verán mi estrategia, no tengo espectaculares, bardas, no acarreo gente a actos masivos porque finalmente creo que recibir dinero desde temprano, te va creando obligaciones. Hay que aplicar la ley, cueste lo que cueste. Muchos políticos pactan con la delincuencia y por eso luego no se pueden deshacer de ella”.

¿Cuál es el camino para que el Poder Judicial otorgue certeza a los mexicanos de que sus causas recibirán justicia?

“El Poder Judicial tiene demasiada carga de trabajo. Yo creo que llegó la hora de buscar otras formas de justicia. En lo local no puedes mandar a la cárcel a una persona que se robó una caja de pan, luego tenerla encarcelada. A nivel local hay que quitarle obesidad al Poder Judicial en delitos que no deberían de ameritar, tenemos que irnos a la justicia cívica, a la justicia reparativa".

"Por otro lado, en el Poder Judicial federal también hay una serie de delitos que terminan en prisión preventiva oficiosa. Entonces las fiscalías felices porque robo a transporte, asalto a casa habitación, feminicidio, etc…, todos directo a prisión preventiva oficiosa. Entonces los ministerios públicos no hacen un esfuerzo por armar una buena carpeta de investigación porque ya metieron al delincuente a la cárcel. ¿Y qué pasa? Al rato sale y el delincuente se enoja porque salió, pero es porque las fiscalías no están haciendo su chamba".

"Es un círculo vicioso perverso de ineficacia, en algunos casos corrupción lo que genera impunidad y la impunidad está generando violencia. Tenemos que revisar no solo el Poder Judicial, también las fiscalías, porque no están haciendo un trabajo adecuado. Hay que revisar el fuero común, el fuero federal para que la gente realmente pueda tener justicia".

Tras el registro histórico de homicidios en León, Guanajuato ¿Qué le dice a los guanajuatenses en miras de mejorar la seguridad?

“A la alcaldesa de León (Alejandra Gutiérrez) le toca una Policía que atienda el primer contacto. Ella tiene que ver cómo le hace para cerrar los giros negros, que tienen licencia municipal, cómo le hace para ordenar las calles con la Policía Municipal, que no haya gente bebiendo en la vía pública, que a nivel local haya orden. Eso le toca a la Policía Municipal. En caso de encontrar a alguien en flagrancia llevarlo al Ministerio Público, pero si el MP no hace su chamba, echa a perder el trabajo de la policía. Se necesitan policías bien motivadas”.

“La Guardia Nacional debería investigar"

“A la Policía Estatal, le tocan muchos de los delitos como homicidio, aquí el problema es que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) no quiere admitir que muchos de los homicidios tienen que ver con la delincuencia organizada. Lo que tendría que haber es una absoluta coordinación entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Pero el tema de la Guardia Nacional es que no tiene un área de investigación. ¿Cómo va hacer la Guardia Nacional una Policía Nacional si no trabajan la investigación? Piensan que hacer trabajo de seguridad es salir a dar rondines. Traen mucho el vicio del Ejército de pelotones de 30 personas, cuando tendrían que tener una estrategia mucho más distribuida en las zonas".

Hace falta más tecnología, más cámaras, más inteligencia artificial -coincido con Marcelo Ebrard-. Pero son también los Ministerios Públicos tienen que actuar.

No sirve acusar con su mamá a los criminales

"El gobierno federal como que quiere dejar morir a Guanajuato, para hacerle creer a la gente que el gobierno de Guanajuato no hace su trabajo, por eso yo que estoy aspirando a la coordinación de este cargo, que no puedo decir pero que estoy buscando. Lo que sí digo es que abrazos no, justicia sí".

"Acusarlos con su mamá no sirve de nada, necesitamos mandar una instrucción de orden, pero también de apoyo a los policías, mejoras y confianza a los elementos, pero que también ellos cumplan con los exámenes de Control de Confianza, que tengan buenos salarios".

"De estos 100 homicidios hay que sentar una mesa de colaboración, yo quisiera que el presidente estuviera aquí personalmente, que se sentara con los empresarios, que se sentara con el fiscal de Guanajuato, con el gobernador y alcaldes, pusieran una mesa interinstitucional, con metas específicas ¿cómo le vamos a hacer para reducir la delincuencia?

Pero el presidente está más preocupado de quien deja en sucesión, que por pensar como resolver los problemas del país”.