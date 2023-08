"Tengo los suficientes ovarios para darle a los delincuentes lo que les toca": Xóchitl Gálvez

Durante un encuentro ciudadano que tuvo en León la mañana de este martes, la aspirante por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez , dijo que no le apuesta a la política de abrazos y no balazos y que tiene los suficientes ovarios para darle a los delincuentes lo que les toca.

En cuanto a la seguridad de Guanajuato, comentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador crítica a las autoridades locales, pero no lo ha visto sentado en Celaya atendiendo los temas de seguridad.

“De entrada aquí no va a haber abrazos y tiene que haber una estrategia bien pensada (...) El presidente destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar, por eso el miedo en algunas carreteras de Guanajuato que no está siendo vigiladas. Ok si el gobernador de alguna manera no está haciendo su trabajo para eso está la Guardia Nacional” dijo.

Aseguró que está trabajando con especialistas para en su momento dar a conocer la propuesta de seguridad que hará en caso de ser la represente de la coalición PRI, PAN, PRD.