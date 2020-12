No habrá más confinamiento para guanajuatenses: Diego Sinhue

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto; A pesar de estar en posibilidades de regresar a color rojo en el semáforo epidemiológico del estado, durante este mes de diciembre, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, asegura que ya no habrá más confinamiento para los guanajuatenses. "Hay que hacer todo lo que sea necesario para no pasar a rojo, pero en caso de pasar a rojo tomaremos algunas medidas pero no podemos parar ya la planta productiva". Aseguró el mandatario.





Ahora que ya estamos por cerrar el año y con ello, un posible rebrote por coronavirus debido a la llegada de la temporada invernal además de la relajación de las medidas de salud por parte de la ciudadanía, se cuestionó al gobernador del estado, Diego Sinhue, sobre si esto causaría que Guanajuato vuelva al confinamiento coartando la reactivación económica, por lo que respondió: "la Organización Mundial de la Salud, ya no recomienda el aislamiento como tal, debemos seguir con cubrebocas, con gel, con sana distancia y tenemos que extremar esas medidas para que no se nos desborde esto".

El gobernador reconoció que nos encontramos en un segundo pico de la pandemia, pero destacó que el Sector Salud del estado de Guanajuato ha trabajado bien en contra del coronavirus, tanto que incluso la Secretaría de Salud Federal, reconoció al estado de Guanajuato, como una de las entidades con mayor avance en el tema de salud. "Quiero reconocer al Secretario de Salud y a los 23 mil trabajadores del sector salud que lo están haciendo muy bien". Finalizó el gobernador.