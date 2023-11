Violencia de género se focaliza en Valtierrilla: IMSM

Salamanca, Gto.- Tras rendir protesta como encargada de despacho del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), Yahaira Guillermina Rodríguez Michelena, reconoció el reto que asumirá para implementar esquemas que ayuden a reducir la violencia de género, luego de que dijo desconocer la incidencia de más de 30 asesinatos de mujeres, así como los 523 casos de violencia familiar reportados en el periodo de enero a septiembre de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública.

“Mi mayor compromiso es con la ciudadanía salmantina, con las mujeres principalmente, voy a tratar de erradicar la violencia en contra de las mujeres y vamos hacer un trabajo con el compromiso de dar una atención para la población que es para los que trabajamos (…) con talleres con pláticas, cursos y llevar todo esto a escuelas”, asentó la funcionaria.

Respecto a los tipos de violencia que se han identificado en Salamanca, Rodríguez Michelena enunció la violencia física, verbal, sicológica y económica, principalmente focalizada en la comunidad de Valtierrilla de acuerdo a los informes a los que ha tenido acceso de la ex titular del organismo, por lo que se acercarán los diferentes servicios y acompañamientos que requieran las mujeres de esa zona.

“Principalmente llevar la sicóloga para que lleve los talleres, es muy difícil que la gente se traslade para la ciudad, vamos hacer el esfuerzo porque la gente, nuestro personal asista a las comunidades a dar estas pláticas y principalmente dar un seguimiento, no dejarlo como en “stand by”, sino dar seguimiento y continuidad”, indicó.

En cuanto a las declaraciones que realizó el Presidente Municipal, sobre el freno que había en las labores del IMSM a consecuencia de intereses políticos y personales, la funcionaria no descartó realizar algunos cambios de personal en la dependencia; “se que la gente no está comprometida para trabajar para la administración, que no se pone la camisa, que no trabaja para la gente y no olvidemos una encomienda muy importante, todos los servidores públicos estamos para servir a la ciudadanía”.

Finalmente, a pesar de que el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, no es la instancia correspondiente para atender el incremento en homicidios de mujeres, así como de las carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar, a través de este se puede realizar el acompañamiento jurídico y atención sicológica para las víctimas o familiares de las víctimas, sin embargo, mencionó no tener conocimiento al respecto.