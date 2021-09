No ampliarán horarios el 15

Lourdes del Rosario Ruiz Rico, directora de Fiscalización y Control, dijo que no ha tenido acercamiento por parte de los propietarios de restaurantes bar y antros para extender horarios la venta de alcohol el próximo 15 de Septiembre, conmemoración del Día del Grito de Independencia.

Noches mexicanas no permitirán consumo en bares y cantinas.

La funcionaria señaló que hasta el momento solamente restaurantes y hoteles que van a tener evento el 15 de septiembre han solicitado la venta de bebidas alcohólicas, pero a través de la categoría de eventos privados y hacen su pago para ello.

“Ni restaurante-bar ni antros han tenido acercamientos para que ese día puedan extender sus horarios. Yo me imagino que ahorita, derivado de la situación, no creo que quieran extender mucho el horario y, la otra, es que va haber muchas noches mexicanas y eso a ellos no les da tanta seguridad para tener más horario”, explicó.

El 15 de septiembre es una de las tradiciones más importantes para los mexicanos, con la cual se le da paso a los festejos conmemorativos del inicio de la lucha de la independencia y en donde la población acostumbras iluminar y adornar sus viviendas con los colores representativos de la bandera, además de realizar una cena con familiares y amigos para recordar la lucha de los héroes nacionales.

El permiso de extensión de horario para la venta de alcohol es un trámite que lo realiza la persona que desea adquirir un permiso de extensión de horario de un establecimiento, por lo cual debe de acudir a la Dirección de Fiscalización y Control a presentar los requisitos correspondientes y realizar su pago para que pueda obtener la autorización, entre los que se destaca llenar el formato por escrito, el cual se obtienen las oficinas de Fiscalización y licencia en materia de alcoholes en original o copia certificado por notaría.