No abrir panteones 1 y 2 de noviembre busca no regresar a semáforo rojo

Jaral del Progreso, Gto.- El alcalde, José Alberto Vargas Franco manifestó que el cierre del Panteón Municipal los días 1 y 2 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de Muertos es una necesidad sanitaria, no un “capricho”, por lo que recomendó a la ciudadanía que continúe cumpliendo con los protocolos epidemiológicos y así evitar una regresión en la reactivación económica y una propagación del coronavirus con el riesgo de una alta letalidad.

Dijo Vargas Franco tener confianza en la ciudadanía, quienes sabrán respetar el no acudir al camposanto en estos días y evitar aglomeraciones que pondrían en riesgo la salud de las personas y la economía de muchas familias al tener que volverse a restringir los accesos a lugares públicos.

La situación del COVID-19 no está aún resuelta, por lo que está latente el volver al semáforo rojo. “El semáforo no se manda solo, está manejado por los resultados de las medidas de cumplimiento de la población. No hay un solo gobierno, ni el federal, del estrado ni el municipio que no quisiera que estuviéramos ya en verde”, manifestó.

Señaló que si la sociedad no cumple con las prescripciones de las autoridades de salud y no se cumple con tomar las precauciones si hacemos convivencias que no se necesitan, “lo vamos a pagar cuando los casos aumenten y se regrese a naranja o al rojo y se vuelva a afecta economía”,

Dijo que nos corresponde, desde cada hogar, defender las salud y la economía. No es posible que se espera a que el gobierno resuelva el problema. “Hoy la sociedad puede detener el crecimiento de la pandemia”.

Señaló que frente al anuncio de que el panteón estará cerrado hay familias que han actuado de manera preventiva y están realizando las mejoras y limpieza de las tumbas de manera oportuna.

Finalizó al señalar que el cierre del panteón estos días 1 y 2 de noviembre, no busca que no se visiten a los difuntos, sino que no se generen aglomeraciones que pongan en riesgo lo que ya se ha avanzado.