Niños y niñas juegan con sus regalos de Reyes

Desde las primeras horas de este jueves cientos de niños amanecieron con una sonrisa dibujada en su rostro, pues lo primero que hicieron al despertarse fue observar los regalos que lo Reyes Magos les habían dejado.

En algunas calles de la ciudad fue visible pequeños jugando con bicicletas, niñas abrazando sus muñecas y otros más arriba de triciclos, patinetas o patines.

Para Sebastián este Día de Reyes es unos de los más felices y emocionante de su vida. “Estoy muy feliz, en la noche no me podía dormir sólo de pensar en los regalos. Hoy, cuando los vi, corrí para ver mi bicicleta y mi hermanita vio su carriola y su muñeca (…) estamos muy contentos”.

Aunque no se portó “tan bien”, Sebastián explicó que los Reyes le trajeron todo lo que había pedido por que eran muy buenos y lo quieren mucho, además ya espera la próxima temporada navideña para volver a tener muchos juguetes.

Por su parte, Ángel se despertó desde antes de las siete de la mañana y, al igual como sucedió con otros niños, de inmediato comenzó a jugar con la pista para coches que le trajo Melchor, Gaspar y Baltasar, además no perdió la oportunidad para jugar con sus hermanos y primas.

“Yo me he portado bien, le pedí a los Reyes unos carritos y una bicicleta y sí me lo trajeron, me siento muy feliz porque siempre esperamos este día y es muy emocionante despertarte y ver tus regalos, además los Reyes nos dejaron una carta donde me decía que me portara bien y que me querían mucho”.

Fue así como entre emoción, risas y mucha felicidad niñas y niños recibieron sus regalos de reyes, esperan que el tiempo pase rápido para volver a recibir regalos.