Niega gobernador intervención en el IEEG

GUANAJUATO, Gto; El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, descartó haber tenido intervención en la negación de 11 planillas para la conformación de Ayuntamientos a Morena por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

En sesión especial, este lunes el IEEG consideró improcedentes 11 planillas de Morena por no presentar la documentación requerida en su totalidad.

Posteriormente el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo acusó al IEEG de seguir las órdenes de Gobierno del Estado para declarar improcedentes las planillas, por lo que, además de impugnar la determinación del órgano electoral, anunció que presentará un recurso contra los consejeros del Instituto por los motivos antes señalados.

Rodríguez Vallejo dijo que no declararía temas relacionados con el proceso para respetar la veda electoral, pero aseguró que no ha tenido intervención alguna en el actual proceso.

“No, no para nada, yo no estoy interviniendo ni voy a opinar de las campañas para respetar lo que nos marca la veda electoral y no, yo estoy ajeno, yo estoy haciendo mi trabajo como gobernador” , dijo.

Así mismo, Diego Sinhue comentó que la próxima semana habrá una reunión entre lo órganos electorales y el gabinete de seguridad para generar estrategias que permitan un proceso pacifico.

Comentó que los candidatos que tengan necesidad de protección personal, soliciten el apoyo ante los órganos electorales, quienes darán parte a la Secretaría de Gobierno.

