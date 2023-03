Necesitamos jóvenes rebeldes con causa: Ernesto Prieto

Ernesto Prieto Ortega,director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dijo que es urgente que se les brinde una oportunidad laboral a los jóvenes, para que sean parte de las decisiones de México, pues serán ellos de quienes dependa el futuro del país.

En su visita a Irapuato, Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, comentó sobre las oportunidades que no se les están brindando a los jóvenes en el ámbito laboral del país, sobre todo para que sean rebeldes en el aspecto de buscar cosas nuevas y atreverse a realizarlas.

Ernesto Prieto Ortega, resaltó que a los jóvenes se les deben de brindar más oportunidades para que puedan comenzar a luchar por sus ideales, y dejar de ser indiferentes a lo que acontece y las decisiones que se toman en el país.

"Lo que le hace falta a los jóvenes es ser rebeldes con causa, no lo vayan tomar de la manera incorrecta, siempre es bueno manifestarse, pero siempre de forma silenciosa, así es más impactante. Y la verdad es que los jóvenes son el futuro de nuestro país, se les deben de dar la oportunidad para que no tengan miedo de realizar las cosas y cumplir todos sus sueños" expresó.

El funcionario federal aseguró que una de las principales causas con las que se encuentran los jóvenes son la falta de oportunidades que se tienen a la hora de entrar al mundo laboral, al momento de terminar sus estudios.

"Una de las cosas que yo he dicho siempre, es que a los jóvenes tenemos que darles la oportunidad, llegan a pedir trabajo y lo primero que les preguntan es cuánta experiencia tiene, todos piden experiencia, cómo la van a tener si no les dan la oportunidad de trabajar y dar sus practicas profesionales, eso es lo que tienen que estar haciendo los gobiernos, preocuparse también por agilizar y facilitar la titulación de los jóvenes guanajuatenses" comentó.

Asimismo, expresó sobre su descontento sobre la burocracia y la manera en la que entorpecen los procesos, en este caso los jóvenes con sus trámites de ingreso en las universidades publicas y privadas, de la misma manera con excusas que usan para no sustentar gastos necesarios para su aprendizaje.

"Volvemos a lo mismo, la burocracia, siempre lo mismo de no se puede, no hay presupuesto, pero si hay presupuesto para los viajes a Europa, presupuesto hay, lo que no hay es la voluntad política para mejorar y abrir las puertas de las universidades publicas a todas las personas y principalmente a los que menos tienen, hay que becarlos y los que tienen que sigan estudiando en las universidades privadas con los recursos de sus familias", señaló el candidato.