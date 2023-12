Necesario que los municipios entreguen información para hacer un mapeo sobre violencia

GUANAJUATO, Gto.- La directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, sostuvo que para contar con un "mapeo de calor" sobre violencia de género, es necesario que los municipios entreguen la información necesaria.





Se debe evitar rotación en las unidades de género de las policías.





Si bien ya se trabaja en ese mapeo, el mismo no está completo por la falta de datos que cada autoridad local debe entregar, mediante un registro, que ayudará a concretar un proyecto de acción para erradicar la violencia de género.

“Es trabajo permanente con la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos reuniones periódicas desde que están las Unidades de Género y registramos la información a través de municipios, y por ello insistimos en la importancia de homologar los datos en el registro”.

Expresó que, contar con dicha información es para tomar las mejores decisiones sobre situaciones de violencia hacia las mujeres, siendo en los municipios con mayor densidad poblacional, donde más información se genera.

Agregó que, en los municipios que pareciera que no hay casos de violencia, no es porque no existan, sino porque los registros no son suficientes para establecer los datos.

“Se tiene que trabajar y fortalecer, no tenemos la información de todos los municipios y hay que trabajar para que todos aporten la información”.





Conavim no ha citado a mesa de trabajo.





Anabel Pulido dijo que también es importante centrar las políticas públicas en acciones regionales, pues cuando se hacen de manera general, no se abarcan las problemáticas particulares.

Esperan que la Conavim llame a trabajar

Sobre el informe que se entregó de las acciones emprendidas por las autoridades estatales y municipales para evitar la declaración de alerta de género, la directora del IMUG informó que están a la espera que la Conavim convoque a una mesa de trabajo para fijar la metodología y analizar los datos.

“Estamos esperando a que nos citen al grupo de trabajo y tener la primera reunión, queremos pensar que en esta primera reunión se apruebe la metodología de trabajo y se hace el proyecto de dictamen, se manda a secretaría de Gobernación y tienen 10 días para que pueda determinar si existen o no las condiciones para la declaratoria”.

Recordó que, hubo un trabajo permanente para fortalecer el incremento de policías en las Unidades de Género y que estén certificadas, una parte fundamental para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Sin embargo, llamó a las policías locales a atender el tema de la rotación de los elementos, pues eso complica que las capacitaciones que se dan sean efectivas, pues se pierde el trabajo continuo y con ello las evaluaciones.