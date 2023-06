Necesarias estaciones de monitoreo en la zona norte

Alberto de la Torre Gleason, director de Medio Ambiente, manifestó que, es urgente la ampliación de la red de monitoreo de la calidad del aire en Salamanca, pues, de las tres estaciones con las que se cuenta ninguna brinda cobertura a la zona norte, pero para lograrlo, se debe dar una fortaleza jurídica y económica para que pueda funcionar de una mejor manera.

En ese sentido, el funcionario municipal, destacó la importancia de colocar dos estaciones de monitoreo adicionales para que se pueda dar cobertura total a la zona norte de la ciudad y dijo que a nivel federal, existe un proyecto para solventar este problema, sin embargo, se limitó a brindar mayor información, ya que aún no se cuenta con los datos precisos.





Ampliación de red de monitoreo es responsabilidad del estado.





“De los tres redes de monitoreo ninguna de ellas está dando cobertura a la zona norte, tenemos una en Bellavista que es una parte muy céntrica, otra en Nativitas, que está monitoreando a la parte este y otra más en el DIF Municipal que es la parte Sur, pero, para la parte norte no se tiene, ahí cuando menos ahí es necesaria la colocación de dos estaciones, que yo espero que en breve haya noticias favorables en este sentido por parte de la Federación, no vale la pena adelantar, porque no tenemos los datos precisos, pero si hay un proyecto en este sentido”, explicó.

Además, indicó que, el proyecto de la ampliación de la Red de Monitoreo, es una responsabilidad que le compete al gobierno del Estado a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y al Patronato ara el Monitoreo de la Calidad del Aire, que es una entidad independiente, en el caso del municipio de Salamanca, solamente se colabora con estas instancias.

“La ampliación de la red de monitoreo, corresponde principalmente a la SMAOT y Patronato ara el Monitoreo de la Calidad del Aire, pero, se le tiene que dar una fortaleza tanto jurídica y económica para que pueda funcionar de una mejor manera, ya existió a principios de este siglo 2006 – 2007, el patronato tenía un plan de trabajo bastante bueno, pero, también tenía un presupuesto, este último con el paso de los años se ha ido limitando y por eso, es importante fortalecerlos”, manifestó.





Solamente se cuenta con tres estaciones de monitoreo en Salamanca.





Cabe recordar, que el proyecto para la instalación de al menos dos casetas de monitoreo que ayuden a medir la calidad del aire en Salamanca, continua estancado ante la falta de un techo presupuestal.