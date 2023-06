Dirección de Medio Ambiente realizó la reforestación, de 300 árboles

Para mejorar las condiciones ambientales de Salamanca, la Dirección de Medio Ambiente, realizó la reforestación, aproximadamente de 300 árboles, que serán plantados en el plantel educativo Tomas Esteves y en la colonia Villa Salamanca 400.

Durante las primeras horas del día de hoy, en un trabajo en conjunto con las autoridades municipales y personal docente del plantel educativo Tomasa Esteves de la colonia Villa Salamanca 400, en donde se llevó a cabo la reforestación alrededor de 300 árboles de diversas especies.

El Director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, comentó que dentro de las especies que se estarán plantando se encuentran palma, yuca y cedro blanco. Dentro del centro educativo se plantarán la mayoría de ellos por lo que en la periferia se estarán realizando estas acciones.

“Todos los años hay programa de reforestación y generalmente es cuando empieza la temporada de lluvias, las cuales todavía no comienzan; nos hubiera gustado iniciarla durante el día mundial del medio ambiente arrancar con este programa; estamos en un mes seco y no es lo más apropiado, sí se puede, pero mediante un proceso de mantenimiento, cuidado y responsabilidad, pero si no existe un compromiso por la ciudadanía no es la mejor época el sembrarlo”, explicó.

El titular de Medio Ambiente, explicó que este proyecto se aplazó por quince días, debido a las altas temperaturas que se presentan en el municipio salmantino. Externó que preferiblemente estas acciones de reforestación se deberían de llevar a cabo a mediados del mes de julio o inicios del mes de agosto.

“En el año hemos plantado muy pocos, más que los que tiene el municipio en el programa de mantenimiento de Parques y jardines quienes intervienen en diversas colonias y arreglan las diversas áreas públicas y sembrando especies resistentes a esta época de calor como tipo cactáceas o agaves que resisten en esta temporada; como tal la campaña todavía no arranca, se han donado a diversas comunidades como Cuatro de Altamira, Ancón cerca de 200 árboles en donde la comunidad se ha comprometido a sembrar. Antes de empezar la temporada fuerte hemos sembrado alrededor de 500 árboles”, explicó.

El funcionario manifestó que tienen el compromiso de plantar alrededor de dos mil o dos mil 500 árboles al terminar el presente año 2023. De igual manera explicó que esperan la temporada de lluvias para poder arrancar este programa de manera oficial en conjunto con escuelas de la mancha urbana y rural del municipio.